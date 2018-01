Erneut Unfall auf A2 bei Hämelerwald

Verkehr

Auf der Autobahn 2 hinter der Anschlussstelle Hämelerwald bei Lehrte in Fahrtrichtung Dortmund ist es heute morgen um kurz nach 6 Uhr zu einem Auffahrunfall mit zwei Verletzten gekommen.

Hannover. An fast der gleichen Stelle passierte schon am Montagmorgen ein ähnlicher Unfall, allerdings mit einem Toten. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 53 Jahre alte Fahrer eines Sattelzuges nicht mitbekommen, wie ein vor ihm fahrender Transporter abremste, weshalb der Sattelzug mit hoher Geschwindigkeit auf das Auto vor ihm auffuhr. Der 53-Jährige wurde leicht, sein 57 Jahre alter Beifahrer schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt, so die Polizei weiter. Der 41 Jahre alter Fahrer des Transporters blieb unverletzt. Den Sachschaden gibt die Polizei mit rund 150000 Euro an - beschädigt wurden durch den Aufprall auf drei Wagen, die der Transporter geladen hatte. Die A2 in Richtung Dortmund war von 6.15 Uhr bis 8 Uhr voll gesperrt, danach wurde der Verkehr einspurig am Unfallort vorbeigeleitet. Diese Maßnahme dauerte laut Polizei am Vormittag noch an.

voi