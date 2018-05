Hannover

Laute Musik, Dreck, Müll und betrunken Menschen – so ist der Weißekreuzplatz bekannt. Um die Probleme in der List zu lösen, hat die Stadt Hannover das Büro Plan Zwei beauftragt. Es gab bereits mehrere Gespräche mit Anwohnern und Geschäftsleuten. In den Bereichen Nutzungskonflikte, Gestaltungsanforderungen und Nutzungsregeln wurden erste Ideen entwickelt. So könnte es zum Beispiel ein Open-Air Kino, einen Yoga-Treffpunkt, einen Bolzplatz oder einen Kinderspielplatz geben.

Am Sonnabend wurden die ersten Ergebnisse vorgestellt. Ulrich Berding vom Büro Plan Zwei betont: „Der Lärm und die Störungen sind das Hauptproblem und müssen weniger werden, aber wir wollen natürlich niemanden vertreiben und können keine Personengruppen ausschließen. Der Nutzungskonflikt ist ein brisantes Thema.“ Respekt und Toleranz soll es auf dem Weißekreuzplatz geben. Junge, alte, reiche und arme Menschen sollen den Platz gemeinsam nutzen. Klare Nutzungsregeln und Ansprechpartner sollen helfen. „Künftig könnte es zum Beispiel eine Telefonnummer des örtlichen Ordnungsdienstes geben, die zum Beispiel bei Lärmbelästigung angerufen werden kann.“ Bei Nichteinhaltung der Regeln könnten Platzverweisungen ausgesprochen werden.

Wolfgang Irrlitz wohnt direkt um die Ecke und sagt: „Ich gehe täglich hier vorbei und sehe das Schöne und das weniger Schöne. Es müsste ein Alkoholverbot geben.“ Der 77-Jährige hängt seine Wünsche zur Umgestaltung auf. „Ein Boule-Platz für ältere Menschen wäre toll. Außerdem könnte der Wochenmarkt von der Lister Meile hierher kommen.“ Beim Blick auf die Wünsche der Anwohner wird deutlich: Ruhestörung, Lärm und extremer Alkoholkonsum sind die Hauptprobleme. Wann es Lösungen geben wird, ist unklar. „Wir wünschen uns, die Fläche in den nächsten zwölf Monaten nutzbar zu machen.“ Am 6. Juni (19 Uhr) werden die detaillierten Ergebnisse in einer öffentlichen Veranstaltung im Pavillon vorgestellt.

Cecelia Spohn