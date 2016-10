FUNDSTELLE: Hier wurde die Bombe in Dollbergen freigelegt.Foto: Elsner© Foto:Christian Elsner HAZ / NP

Bombenfund

Entschärfung kurz vor Mitternacht

Eine 150-Kilo-Bombe, die am Montag auf einem Feld in der Nähe einer Altölraffinerie in Dollbergen (Uetze) gefunden wurde, zwang etwa 1100 Menschen zum Verlassen ihrer Häuser und Wohnungen. Die Entschärfung der Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg wurde um 23.40 Uhr gemeldet.