HANNOVER

“Wir haben Positives zu vermelden“, sagte Vorstandsvorsitzende Susanna Zapreva am Beginn ihrer Ausführung im enercity-KundenCenter in der Innenstadt. Und legte sogleich Zahlen nach: Der Umsatz stieg um 15,1 Prozent auf knapp 1,8 Milliarden Euro, das opertive Ergebnis EBIT liegt mit gut 128 Millionen Euro gleich um 61 Prozent über dem Vorjahr. Und beim Ergebnis nach Steuern verbessert sich das Unternehmen auf 109,7 Millionen Euro oder um 77,5 Prozent. „Wir sind einfach gut“, formulierte es Finanz-Vorstand Marc Hansmann mit symbolischem Augenzwinkern.

Beim Strom legte enercity in den ersten drei Quartalen bei Handel und Vertrieb mit 8643 Gigawatt-Stunden (GWh) um drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu, bei der Fernwärme um zwei Prozent (2054 GWh) , beim Wasser durch den heißen Sommer um gut sieben Prozent (33,8 Millionen Kubikmeter) – und beim Gas gleich um 35,4 Prozent (33098 (GWh) wegen des kalten Winters 2018/19.

Bedingt durch den Wegfall des Kraftwerks Mehrum liegt die Stromerzeugung mit 2601 Gigawattstunden im dritten Quartal allerdings mit minus 1,5 Prozent unter dem Vorjahr. Ebenfalls weniger setzte der Energieversorger bei Gas (minus 5,3 Prozent) und Fernwärme (minus zwei Prozent) in den ersten drei Quartalen ab. Beim Wasser legte das Unternehmen hingegen zu – um 7,3 Prozent. Durch das positive Ergebnis beim Handel und Vertrieb habe man das Minus beim Netzabsatz insgesamt mehr als ausgleichen können, so Susanna Zapreva weiter.

Potential sieht enercity beim Austausch der Heizungstechnik in hannoverschen Haushalten – bei 85 Prozent der rund 250 000 Haushalte, die Kunden bei enercity sind, seien die Anlagen älter als 15 Jahre und damit veraltet. Gasthermen will das Unternehmen kostenlos austauschen und instandhalten und über Jahre rückfinanzieren.

„Der Kunde bekommt zunächst nicht die volle Energieeinsparung, spart unter dem Strich aber trotzdem Energiekosten“, führte Susanna Zapreva aus. Das Gleiche wolle man den Kunden auch bei der Ökowärme mit den Luft-Wasser-Wärmepumpen anbieten. Die Laufzeit solle jeweils zehn bis 15 Jahre betragen. Kunden könnten sich im KundenCenter melden und einen Termin vereinbaren, so die Vorsitzende.

Investieren will enercity auch: rund 20 Millionen in Biogasanlagen, in den Ausbau urbaner Fernwärme mit dem Bau einer Leitung zur Müllverbrennungsanlage Lahe und in weitere Windparks. Auf 180 Millionen Euro sollen die Investitionen ansteigen. Die Zahl der Mitarbeiter sank zum 30.September um 40 auf 2320.

Von Andreas Voigt