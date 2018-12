Hannover

Diese Mützen haben Kultstatus! Immer leicht abgerockt, auf alle Fälle sehr stylisch, außerdem ist jede der großmaschig gestrickten Kopfbedeckungen ein Unikat. Denn die Woll-Beanies sind Teil der exklusiven „Ullikat“-Kollektion von Hannovers Designer Ulli Hahn.

Da steckt Handarbeit drin: Die großen, meist ganz schön plakativen Aufnäher werden von Hand auf den Beanies platziert – zum Teil in groben, auffälligen Stichen. Die Auswahl ist in Sachen Farben und Motive riesengroß: Es gibt Totenköpfe, Glitzerkreuze, Hannover-96-Schriftzüge, die kultige Paris-Schrift und vieles mehr. Der Träger sticht garantiert aus der Masse heraus, denn diese Mützen gibt es nur im Geschäft in Hannover. Und vielleicht ist ja genau die Lieblingsmütze für den großen Bruder oder den Freund dabei.

Zwischen 69 und 89 Euro kosten die Designermützen bei „ Ullis Ullikat“.

Geschenkidee: Designermützen. Quelle: Wilde

Für die beste Freundin

Ob als Geldtasche oder als Kulturtasche, für Tabletten, die Lesebrille, das Handy oder auch, um Kleinigkeiten für unterwegs zu verstauen – für diese kleinen Minitaschen im Retrodesign findet sich bestimmt immer eine Aufgabe. Es gibt sie in vielen verschiedenen Farben und Mustern. Der kleine Verschluss erinnert an Großmutters Portemonnaie und hält das Täschchen wirklich zuverlässig fest verschlossen. Bei Kukkarmari gibt es eine schöne Auswahl, die Modelle kosten zwischen 14 und 24 Euro.

Quelle: Jacobs

Für edle Stunden

Mit dieser Serie hat sich der traditionsreiche Porzellanhersteller KPM neu erfunden: Die klare, minimalistische Form des dünnwandigen Bechers ist durch einen Mix zweier Porzellan-Texturen ein echter Handschmeichler. Bei Weitz kostet ein Set Lab-Becher 43,20 Euro. Besonders gern werden die Becher als „ Berlin Shot-Set“ verkauft – zusammen mit einer Flasche hochwertigen mikrodestillierten Wodka von „Our/ Berlin“ auf einem coolen Beton-Brett für 85 Euro.

Quelle: Jacobs

Für kleine Leser

1937 entwarf Dänemarks Top-Designer Arne Jacobsen für das Rathaus in Arhus eine Schrift, die so schnörkellos und markant ist, dass sie bis heute – unabhängig von allen Moden und Geschmäckern – viele Fans hat. Design Letters hat die Schrift auf Geschirr, Kerzenhalter und Wohnaccessoires gedruckt. Und da man mit Geschmacksbildung nicht früh genug anfangen kann, dürfen mit diesem Kleinkindergeschirr schon die Jüngsten in die Welt der Buchstaben eintauchen. Bei Maranolo gibt es eine große Auswahl des Geschirrs aus Melanim ab neun Euro. Perfekt für Kinderhände: Das Material ist extrem stabil!

Für Unterstützer

Der Mädchenchor Hannover gehört zu den besten Jugendchören seiner Kategorie und ist Preisträger vieler Chorwettbewerbe. Damit der Chor in seiner hohen Qualität so arbeiten, die jungen Talente fördern und die Stimmbildung der Sängerinnen garantieren kann, braucht er finanzielle Unterstützung. Der Erlös aus dem Verkauf von CDs (zehn bis 16 Euro), Bechern (fünf Euro) und Taschen (20 Euro) kommt zu hundert Prozent dem Mädchenchor zugute. Zu kaufen gibt sie im Tischkultur-Geschäft Weitz – das Geschäft unterstützt den Chor und gibt die Einnahmen weiter.

Quelle: Jacobs

Für coole Typen

Gürtel, die wirklich cool sind, aber nicht zu protzig – das war die Idee von Hannovers Designer Uli Hahn hinter diesem besonderen Männer-Schmuckstücken. Sie sind nach seinen Entwürfen gefertigt worden, bei den Schnallen gibt es verschiedene Varianten. Passend dazu hat er Armbänder fertigen lassen. Damit die Nieten nicht auf der Haut stören, sind sie auch innen mit Leder gefüttert. Der Gürtel kostet bei Ulis Ulikat 189 Euro, Wechselschnallen gibt es für 39 bis 69 Euro, die Armbänder liegen bei 89 Euro.

Für Design-Fans

Für musikalische Designliebhaber ist dieser Lautsprecher von Kreafunk ein echtes Schmuckstück. Mit seinem Leder-Transport-Griff und den geschwungenen Linien erinnert der Lautsprecher an ein klassisches Transistorradio. Dank des Bluetooth-4.0-Empfängers kann man die Musiksammlung des Smartphones, Computers oder sonstiger Endgeräte bei einer Reichweite bis zu 30 Metern abspielen. Die maximalen Akkulaufzeit beträgt 20 Stunden, das Radio hat eine Freisprechfunktion, man kan mit ihm auch telefonieren und die Box als Powerbank benutzen. 109 Euro kostet sie bei Maranolo.

Für den Tannenbaum

Es ist zwar nicht Ostern, aber die Hasen sind trotzdem im Einsatz. Wer Weihnachten gern mit einem Augenzwinkern feiern will, ist bei diesen fröhlichen Partyhasen genau richtig. Festlich angezogen und gut versorgt mit reichlich Karotten, drehen und tanzen sie am liebsten gleich in Gruppen in den Zweigen des Tannenbaums. Die fröhliche Kerlchen sind aus Kunstharz und handbemalt. So sieht auch jede Figur ein klein wenig anders aus. Man findet sie am Rand vom finnischen Dorf an Stand BO 4 auf dem Weihnachtsmarkt in der Altstadt. Elf Euro kostet eine Weihnachtsschmuckfigur.

Für Farbenfrohe

Die Blumen hat Maija Isola bereits 1965 für das Label Marimekko entworfen, die Weihnachts-Kollektion ist nun in einer prächtigen Farbkombination herausgekommen. Mit dem leuchtenden Rot passen die Teile gut zur Fest-Deko. Pieni Unikko heißt das Design, das es auf verschiedenen Objekten und Accessoires, zum Beispiel auf Geschirr, Sets, Tischläufern, Kissen, Schürzen gibt. Tassen kosten ab 18,50 Euro, das Tischset 19,50 Euro, der Teller ebenfalls 19,50 Euro, das Kissen 33 Euro (alles bei Kukkarmari) .

geschenk Quelle: kukkamari

Für Bienenretter

Zehn ausgesuchte einheimische Bio-Saaten, auf deren Blüten die Bienen besonders gern fliegen, sind in dieser Box enthalten. Wer die Saaten in die Erde gibt, tut aktiv etwas für die Bienen, denn für sie gibt es zunehmend zu wenig Blüten. Die Folge: Seit den 90er Jahren ist die Zahl der Bienenvölker in Deutschland um mehr als ein Drittel zurückgegangen. Dabei bestäuben Bienen 80 Prozent aller Pflanzen. Die Boxen können bei Bienenschützer Thomas Stolte aus Gehrden bestellt werden. Es gibt sie in verschiedenen Designs für 19,80 Euro.

Quelle: Jacobs

Für Fröhliche

Es war eine kleine Holzkunstwerkstatt, in der ein dänischer Design-Klassiker geboren wurde: Der Drechsler Hans Gustav Ehrenreich fertigte filigrane Schalen, Teller und Gebrauchsgegenstände – und schuf Ende der 60er Jahre die Prototypen der „ Hoptimisten“. Die waren sofort ein Hit: Jeder wollte so einen wackeligen Kugelzwerg haben, der jedem Betrachter ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Inzwischen haben sich die Hoptimisten weiterentwickelt, es gibt neben der Grundform verschiedene Größen und unterschiedliche Typen.

Maranolo hat eine fröhliche Auswahl an Hoptimisten – man bekommt die schlichteren Vertreter der Bewegung, aber auch weihnachtliche Modelle. Die kleinsten kosten 14,90 Euro, der Schneemann 24,95 Euro, das Rentier 29,95 Euro.

maranolo Quelle: Jacobs

Von Maike Jacobs