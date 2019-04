RONNENBERG

Die Polizei in Ronnenberg (Region Hannover) hat innerhalb von einer Woche zwei Cannabis-Indoorplantagen ausgehoben –professionell betrieben. In beiden Fällen hat die Polizei die Plantagenbetreiber in ihren Wohnungen angetroffen. Gegen sie wird jetzt wegen des unerlaubten Anbaus von Betäubungsmitteln ermittelt. Die Plantagen wurden sichergestellt, so die Polizei.

ZUCHT: In Empelde hat die Polizei innerhalb von einer Woche zwei Cannabis-Plantagen ausgehoben. Quelle: Polizei

Im ersten Fall wurde die Plantage in einem Wohnhaus in Empelde von einem 25-Jährigen betrieben. Die Polizei war dem Mann aufgrund von Ermittlungen Mitte der Woche auf die Schliche gekommen. Die Beamten hatten beim 25-Jährigen 23 Pflanzen in einem künstlich beleuchteten Aufzuchtzelt entdeckt, die kurz vor der Erntereife gestanden haben. Gleich 72 Cannabispflanzen entdeckte die Polizei acht Tage später bei einem 31 Jahre alten Mann, ebenfalls in Empelde und ebenfalls aufgrund von vorangegangenen Ermittlungen. In einem der Zimmer seiner Wohnung hatte er drei Aufzuchtzelte mit Belüftung und Beleuchtung aufgestellt, so die Polizei weiter. Die Cannabispflanzen hatten verschiedene Wachstumsstadien.

Ebenfalls entdeckten die Beamten bei dem 31-Jährigen mehrere Beutel Marihuana, zusammen knapp 300 Gramm, versteckt in einem Gefrierschrank.

Von Andreas Voigt