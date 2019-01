HANNOVER

Als Emilia das Licht der Welt erblickte, verzierten bunte Lichter den Nachthimmel. „Die Ärztin hat die Vorhänge zur Seite gezogen, um unserer Tochter den Silvester-Himmel zu zeigen“, erzählt Marcel Michalski (31). Emilia wurde genau um 0.07 Uhr in der Neujahrsnacht im Henriettenstift geboren. Für Mutter Isabel Rink (27) war die Geburt harte Arbeit. Zwölf Stunden dauerte es von der erste Wehe bis zur Niederkunft, und die Schmerzmittel haben nicht angeschlagen. Der Vater hielt seiner Frau während der Geburt tapfer die Hand. Am Dienstagnachmittag war er schon wieder zu Scherzen aufgelegt: „Emilia wird wohl ein Bond-Girl“, spielt er auf die Geburtszeit an.

3455 Gramm schwer, 54 Zentimeter groß

Nun hält die medizinische Fachangestellte glücklich ihr erstes Kind im Arm. Und Emilia ist ein wahrer Wonneproppen: 3455 Gramm schwer und 54 Zentimeter groß. Und am allerwichtigsten, das Kind ist gesund. „Wir bleiben noch bis zur nächsten Untersuchung im Krankenhaus“, sagt die Mutter. Und dann geht es nach Hause. Dort haben Vater und Mutter das Kinderzimmer schon vor Monaten hergerichtet. Marcel hat einen neuen Fußboden verlegt, Isabel das Zimmer gestrichen. Gemeinsam haben sie die Möbel zusammengebaut.

Heirat noch nicht geschafft

Da der Vater Metallbauer ist, liegen ihm die handwerklichen Arbeiten. Doch der Beruf bringe es mit sich, dass er häufig auf Montage sei, sagt er. Aus diesem Grund haben sie es nicht geschafft, vor der Geburt zu heiraten. Das wird am 26. Januar 2019 nachgeholt. Seit Oktober 2018 ist das Paar verlobt.

Mit Emilia ist das Glück des Paares perfekt. Sie verbindet eine echte Jugendliebe. Seit zwölf Jahren sind sie schon zusammen. „Wer hätte das gedacht“, sagt der Vater.

Von Thomas Nagel