Hannover

Karl-Heinz Ruppert (88) gibt seiner Frau Ingrid (81) einen Kuss, als sie von ihm schwärmt. „Er ist immer so charmant und nett zu mir gewesen“, erzählt sie. Ihr Mann kann aufgrund einer Parkinson-Erkrankung kaum noch reden, aber man sieht ihm seine Rührung an. Ihre Liebe hat 65 Jahre gehalten. Am Mittwoch feierten sie Eiserne Hochzeit – und sie waren nicht die einzigen. Auch Gerda (82) und Ludwig (84) Schäfer haben sich am 20. Februar 1954 das Ja-Wort gegeben.

Es war eine Hochzeit mit Hürden. Denn beide durften zunächst nicht heiraten. „ Ludwig war erst 19 Jahre alt und damit damals noch nicht volljährig“, erzählt Gerda Schäfer. Ein Gericht musste ihre Hochzeit erst genehmigen und das zog sich hin. Die damals 17-jährige Gerda war zu diesem Zeitpunkt schon schwanger. Quasi auf den letzten Drücker konnten sie heiraten. Eigentlich sollten sie in das Standesamt kommen, doch bei Gerda Schäfer setzten bereits die Wehen ein. Um neun Uhr fuhr daher der Standesbeamte in ihre Wohnung und traute sie. Vier Stunden später kam auch schon Tochter Hannelore zur Welt, das erste von zwei Kindern. „Sie war braun gebrannt, als wäre sie in der Sauna gewesen“, erzählt Gerda Schäfer und lacht. Die gemeinsame Hochzeitsnacht mit ihrem Mann musste allerdings ausfallen. „Die hat er bei meinen Bruder verbracht“, sagt Schäfer.

Ehepaar Ruppert ist 65 Jahre verheiratet. Quelle: Frank Wilde

Es war kein einfacher Start für die beiden in ihre ersten gemeinsamen Ehe-Jahre. Sie lebten zunächst in Behelfsbauten in Misburg, weil ihre Wohnungen wie so viele in dem Stadtteil zerbombt waren. Dort hatten sie sich als Nachbarn kennen und lieben gelernt. Erst später zogen sie in ihre Misburger Wohnung, in der sie nun seit mehr als 60 Jahren leben. Das Geheimnis ihrer Ehe? „Es gab immer Höhen und Tiefen“. sagt Gerda Schäfer. Es sei manchmal nicht einfach gewesen, doch sie hätten sich immer wieder zusammengerauft. „Das war damals nicht so wie heute, wo man sich nach einem Streit einfach scheidet. Das ist Blödsinn“, stellt Ludwig Schäfer klar, der viele Jahre als Maurer gearbeitet hat.

Gerda und Ludwig Schäfer lernten sich in Misburg kennen. Quelle: Frank Wilde

Die Rupperts sind indes Ur-Lindener. Sie lernten sich auf der Fössewiese kennen. „Dort war ich manchmal Steine in den Trümmern klauen. Und da ist er mir aufgefallen“, sagt Ingrid Ruppert. Den ersten Schritt machte aber ihr künftiger Mann. Irgendwann sprach er sie an und ein Jahr nachdem sie sich kennengelernt hatten, heiraten sie auch schon. Ingrid war damals 16, ihr Mann Karl-Heinz 23 Jahre alt. Ihr Erfolgsrezept? „Wir haben sehr viel gemeinsam gemacht“, erzählt Ingrid Ruppert.

Da gab es die gemeinsamen Tanzabende in der Gaststätte und die Urlaube im österreichischen Bramberg am Wildkogel. „Das war unsere zweite Heimat“, sagt sie. Heute ist das alles nicht mehr möglich. Sie muss ihren schwerkranken Mann pflegen. Die Liebe aber, die ist nicht verschwunden.

Paartherapeutin Tabea Winkler über das Rezept langer Ehen:

Es gibt Ehepaare, die sind mehr als 65 Jahre verheiratet. Wie hält man es so lange miteinander aus?

Man muss jemanden finden, den man sich zumuten kann und der einen auch aushält. Toleranz kommt nicht von toll finden, sondern von ertragen. Ich muss jemanden mit einer kompatiblen Macke finden. Da kommt es sehr darauf an, wie man miteinander umgeht. Das ist keine Einbahnstraße, das gilt für beide.

Was ist das Rezept für die ewige Liebe?

Wir wählen unsere Schuhe mit mehr Verstand als unseren Partner. Der sollte ähnliche Erwartungen und Bedürfnisse an eine Beziehung haben wie ich selbst. Es gibt Paare, die machen wenig miteinander und finden das toll. Treffen unterschiedliche Bedürfnisse aufeinander, macht das auf Dauer nicht glücklich. Man muss dieses Mädchen- und Jungesein auch feiern.

Was meinen Sie damit?

Wenn wir zum Beispiel 80-jährige Paare sehen, sie himmelt ihn an und er hilft ihr in den Mantel – dieses Grundrauschen an Zärtlichkeit, Interesse und Fürsorge ist sehr wichtig. Das haben sie nicht erst mit 80 Jahren angefangen. Das muss man durchziehen. Wir müssen den anderen dort glücklich machen, wo er es merkt. Nicht wie Homer Simpsons mit der Bowling-Kugel für seine Frau. Männer und Frauen ticken grundverschieden.

Haben Sie Beispiele?

Wenn Sie eine Frau fragen: „Was hast du denn?“ und die Frau sagt „Nichts“, dann brennt die Luft. Wenn Sie einen Mann fragen und der sagt: „Es ist nichts“, dann ist entweder nichts oder er wird es sagen, wenn er eine Lösung gefunden hat. Die Frau aber hört natürlich ihr „Nichts“.

Trennen sich die Paare heute zu leichtfertig?

Das ist nicht meine Erfahrung. Ja, es wird sich mehr getrennt als früher, aber die Paare leben auch jahrelange Katastrophen aus. Viele Ehen sind krisentauglich, aber der Feind heißt Alltag und nicht Krise.

Gibt es das verflixte siebte Jahr?

Nein, es gibt Beziehungen, die nach dem Verliebtsein vorbei sind, wenn beide wieder gerade gucken können. Wenn die Kinder kommen, Karriere gemacht und das Haus gebaut wird, kann es nochmal schwierig werden. Dann wird es kritisch, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Da müssen Paare dann feststellen, ob sie sich noch was zu sagen haben.

Von Sascha Priesemann