Hannover

Neun Jahre lang war der Zoo in Hannover sein Zuhause, nun geht die Reise für Eisbär Nanuq weiter: Das Männchen zieht in den Tiergarten Nürnberg, wo Weibchen Vera auf ihn wartet. Bereits im März kam aus Nürnberg im Tausch Charlotte, das alles im Einklang mit dem Europäischen Erhaltungszuchtprogramm. Nanuqs Bruder Sprinter bleibt Hannover erhalten – Eisbärin Milana, der Neuzugang von 2017, zeigt sich an ihn deutlich interessierter. Kleine Eisbären in Hannover? Wie reizvoll das sein kann, zeigt aktuell der Wirbel um Baby-Bär Hertha im Berliner Tierpark.

Nun aber erstmal Abschied. Hannovers Zoo wünschte Nanuq eine gute Reise. Zumindest über die Extra-Portion Fisch und die große Lebertran-Eistorte wird er sich gefreut haben.

Von Fabian Mast