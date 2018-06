Hannover

Das Motto der diesjährigen Veranstaltung heißt „Blaulicht AIRleben“. Entsprechend geht es etwa mit der Teleskopmastbühne der Feuerwehr bis 30 Meter in die Höhe. Beim „Blaulicht in Action“ sind Taucher in einem Container beim Einsatz zu beobachten.

Im 30-Minuten-Takt gibt es am Kröpcke Shows, Talkrunden und sogar eine Art Modenschau, bei der die verschiedenen Einsatzanzüge gezeigt werden.

Und sicher kann man auch mal ein freundliches Danke an die ehrenamtlichen Helfer richten.