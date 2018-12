Hannover

Nur 900 Besucher hat die Stadt für die Silvester-Party in der Markthalle genehmigt. Das sorgte für Ärger. Verwalter Gerhard Schacht hatte noch versucht, gegen die Auflagen vorzugehen. Sein Widerspruch wurde abgelehnt. Schon früh schlossen deshalb die Tore der Markthalle - obwohl diese kaum gefüllt war.

„Die Halle ist halbleer, die Stände machen schon zu, weil es sich nicht lohnt“, sagt Schacht. Und vor der Tür stünden frustrierte Besucher, die entweder noch letzte Markthallen-Einkäufe vor ihrer Silvesterparty erledigen oder hier ins neue Jahr feiern möchten. Bis 16 Uhr läuft eigentlich noch der normale Verkaufsbetrieb, „aber die Stadt macht leider keinen Unterschied zwischen Verkauf und Silvester-Besuchern.“

Reinkommen ist seit 9:30 Uhr nur noch möglich, wenn ein Besucher das Gebäude verlassen hat. Die Security-Beauftragten zählen genau mit. Auch die Polizei und Feuerwehr hätten laut Schacht die Auflage von 900 Personen in der Markthalle bestätigt.

„Uns ist sehr bewusst, wie beliebt das jährliche Zusammenkommen in der Markthalle an Silvester ist. Allerdings müssen die Sicherheit und der reibungslose Verlauf der Veranstaltung gewährleistet sein“, hatte zuvor Stadtsprecherin Konstanze Kalmus die Auflagen begründet. Neben der Obergrenze für Besucher habe man einen Sicherheitsdienst, einen Veranstaltungsleiter, Einsatzmöglichkeiten von Rettungskräften sowie Vorschriften zum Brandschutz vorgeschrieben.

Grund dafür seien „Erfahrungen in den vergangenen Jahren“. Immer wieder habe es Hinweise auf Überfüllung, zu volle Gänge und überlastete Toilettenanlagen gegeben, so Stadtsprecherin Kalmus. Während der Feierlichkeiten an Silvester habe die Halle „den Charakter einer Versammlungsstätte, nicht den einer Verkaufsstätte“. Deshalb gebe es auch andere Anforderungen an Sicherheit und Ablauf der Veranstaltung.

Von Josina Kelz