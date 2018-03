Einlasskontrollen an Hannovers Diskos überprüft

Diskriminierung

Positives Ergebnis bei Einlasskontrollen vor sieben City-Diskotheken: Die Stadt hat am vergangenen Wochenende Einzelpersonen und Gruppen unterschiedlicher nationaler Herkunft als Tester zu Diskotheken geschickt, um die Einhaltung des Diskriminierungsverbotes zu überprüfen.

Hannover. Resultat: Bei keinem der sieben Betriebe habe es Zwischenfälle bei der Einlasskontrolle oder sogar Abweisungen gegeben, teilte die Stadt mit. „Wir machen immer mal wieder Kontrollen, das ist das beste Ergebnis“, sagte Stadtsprecher Udo Möller. Man werde trotzdem weiter kontrollieren.

Seit 2016 gibt es das Diskriminierungsverbot, das untersagt, Menschen wegen bestimmter Merkmale wie Hautfarbe oder Herkunft ungleich zu behandeln. Dagegen hatte es in Hannover jedoch immer wieder Verstöße gegeben, so dass sich die Stadt dazu entschloss, unter anderem regelmäßige verdeckte Kontrollen an den Diskotüren durchzuführen. Offenbar mit Wirkung: „Es gibt vereinzelt noch Fälle. Wir haben aber den Trend festgestellt, dass dieses Verbot beachtet wird“, so der Stadtsprecher weiter. Offenbar spreche sich die Kontrollen unter den Diskobetreibern und Türstehern herum. Ein Verstoß kann die Stadt Hannover mit einer Geldbuße von bis zu 10 000 Euro bestrafen.

Andreas Voigt