Einfach weiter mit den NS-Straßennamen in Hannover?

NS-Vergangenheit

Der Franziusweg bleibt – er heißt künftig allerdings nicht mehr nach dem NS-belasteten Hochschuldirektor Otto Franzius, sondern nach dessen Onkel Ludwig. Das hat der Bauausschuss am Mittwoch beschlossen. Viele Entscheidungen über Straßen mit belasteten Namensgebern stehen allerdings noch immer aus. Zuständig sind fast immer die Bezirksräte. Sie bekommen nun Druck aus dem Rat.

Hannover. Der Name bleibt unverändert – und doch soll der Franziusweg, der durch die Stadtteile Herrenhausen und Nordstadt verläuft, künftig nichts mehr mit der Nazizeit zu tun haben. Der Bauausschuss hat in seiner Sitzung am Mittwoch einstimmig beschlossen, dass die Straße nicht mehr nach dem NS-belasteten ehemaligen Hochschuldirektor Otto Franzius heißen soll, sondern nach dessen Onkel Ludwig, der schon 30 Jahre vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten verstarb.

Mit dem Hinrich-Wilhelm-Kopf-Platz, dem Miegelweg und der Sohnreystraße haben drei weitere Straßen und Plätze mit NS-Vergangenheit mittlerweile einen neuen Namen. In einigen Bezirken, in denen nach dem Urteil einer vom Rat eingesetzten Kommission die Namensgeber belastet sind, tut sich allerdings nichts. Das sorgt für Kritik.

Der Bezirk Misburg-Anderten müsste sich eigentlich damit befassen, was mit der Julius-Brecht-Straße und der Straße Zur Hindenburgschleuse passieren soll. Bezirksbürgermeister Klaus Dickneite (SPD) jedoch stellt klar: „Wir haben wichtigere Probleme“. Über das Thema sei bisher noch nicht im Bezirksrat gesprochen worden – obwohl die Liste mit den Vorschlägen für Umbenennungen schon im Oktober 2015 von der Namenskommission vorgelegt wurde.

„Wenn der Rat oder die Stadt die Intention haben, dass die Straßen umbenannt werden sollen, dann muss von dort auch die Initiative kommen“, sagt Dickneite. Aus dem Bezirksrat Misburg-Anderten sei das nicht zu erwarten.

Eine Haltung, die für Verärgerung im Kulturausschuss sorgt, der für die Namenskommission zuständig ist. „Ich kann das nicht nachvollziehen“, sagt Belgin Zaman, kulturpolitische Sprecherin der SPD. Gerade, weil die Benennung von Straßen eines der zentralen Rechte der Bezirksräte sei, bei denen diese das letzte Wort haben, müsse sich dieser damit beschäftigen. „Das ist auch ein Gewinn für die Menschen vor Ort, wenn man sich mit der Geschichte des Bezirkes auseinandersetzt“, sagt sie.

Auch der Grüne Daniel Gardemin wundert sich darüber, dass der Bezirksrat das Thema bisher ignoriert. Während der Bezirksrat Linden-Limmer sogar kürzlich vor Gericht dafür gekämpft habe, einen Platz nach dem Kurden Halim Dener benennen zu dürfen, gebe Misburg-Anderten dieses Recht leichtfertig aus der Hand. „Die Initiative muss aus dem Bezirksrat kommen. Das kann der Rat nicht machen“, sagt Gardemin. Der Franziusweg ist ein Sonderfall, weil dieser durch zwei Stadtbezirke verläuft.

FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke ist eigentlich kein großer Fan von Straßenumbenennungen. Doch auch er findet, dass sich der Bezirksrat zumindest mit dem Thema befassen sollte. „Es wäre dann ja sein gutes Recht zu sagen, dass die bisherigen Straßennamen bleiben sollen“.

Auch Karljosef Kreter, Leiter des Projektes Erinnerungskultur der Stadt, verweist darauf, dass die Namenskommission sich „intensiv und ehrenamtlich Gedanken gemacht hat“. Das verdiene es, durch die Politik gewürdigt zu werden.

Misburg-Anderten ist allerdings nicht der einzige Bezirk, in dem bisher nichts passiert ist. Obwohl wohl noch im Frühjahr die nächsten Vorschläge für Umbenennungen auf den Tisch kommen sollen, hat es auch in Buchholz-Kleefeld noch keine Entscheidung gegeben – obwohl dort gleich drei Namensgeber von Straßen NS-belastet sein sollen. „Wir warten noch die nächsten Vorschläge der Kommission ab und wollen das dann in einem Rutsch mit den Anliegern diskutieren“, kündigt Bezirksbürgermeister Henning Hofmann (SPD) an.

Der Bezirksrat Mitte hat zwar bereits den Hinrich-Wilhelm-Kopf-Platz am Landtag in Hannah-Arendt-Platz umbenannt. Die Hindenburgstraße im Zooviertel heißt allerdings immer noch so, obwohl der frühere Reichspräsident Hitler den Weg zur Macht mit geebnet hat.

Die Umbenennung des nur einen Steinwurf davon entfernten Emmichplatzes hingegen setzte der Bezirksrat kürzlich auf die Agenda – obwohl dieser gar nicht Thema in der NS-Namenskommission war. Anlass war, dass die Bundeswehr die Emmich-Cambrai-Kaserne in Vahrenheide umbenennen möchte. FDP-Mann Engelke, der selbst stellvertretender Bezirksbürgermeister in Mitte ist, wundert sich allerdings nicht über diesen unklaren Kurs. „Der Emmichplatz hat nur wenige Anlieger. Da gibt es keine Proteste. In der Hindenburgstraße wäre mit viel Widerestand zu rechnen. Deshalb gibt es da wohl keine Eile“.

Christian Bohnenkamp