Eine letzte Bahnfahrt und ein Jubiläum mit Parade

Üstra

Dass eine Straßenbahn über den Bahnhofsvorplatz fährt, ist nach 138 Jahren seit Mittwochnacht mit Betriebsschluss Geschichte: Die Linien 10 und 17 lenkt die Üstra bis zum Herbst nun durch den Tunnel, danach fahren die Linien auf der sogenannten D-Linie zum Raschplatz. Insofern war der Ort, den die hannoverschen Verkehrsbetriebe am Vormittag für ihre historische Fahrzeugparade zum 125. Firmenjubiläum ausgesucht hatten, äußerst passend - nämlich der Bahnhofsvorplatz.

Hannover. Vom Thielenplatz kommend, fuhren die Busse und Bahnen vor Zuschauertribünen, wurden dann der Öffentlichkeit vorgestellt und machten sich über die Kurt-Schumacher-Straße zurück in ihre Depots. Sorgsam gepflegt und restauriert vom Förderverein Straßenbahn Hannover, der sich um den Erhalt dieses nicht unwesentlichen Stücks hannoverscher Straßenverkehrsgeschichte kümmert.

Fotomotivtaugliches von einer der ersten elektrischen Straßenbahnen Ende der 1890er Jahre bis zum neuen TW 3000 ratterte und bimmelte es förmlich wie am Fliesband an den zahlreichen Schaulustigen vorbei, denen auch so manche historische Frage beantwortet wurde. Etwa die, warum die hannoverschen Straßenbahnen bis zum grünen TW 6000 beige waren mit einer purpurroten Bauchbinde. Der Legende nach soll dies mit der britischen Militärverwaltung zusammenhängen, die sich nach Kriegsende in Anlehnung an die Londoner Busse ein Rot auf die hannoverschen Fahrzeuge gewünscht haben soll. Da es aber an roter Farbe mangelte, nicht aber am Beige, entschied man sich dafür, die Fahrzeuge beige anzustreichen – mit roten Streifen für die damalige britische Militärregierung.

Andreas Voigt