Eine Million feiern am See

Meine Stadt Maschseefest-Bilanz - Eine Million feiern am See Trotz heißer Sommertage: Rund eine Million Besucher sind an den ersten neun Tagen zum Maschseefest gekommen – ein Plus von rund 100 000 Gästen im Vergleich zu 2017.

AM UFER: Die heißen Sommertemperaturen haben dem Maschseefest offenbar nicht geschadet. Voll wurde es am See regelmäßig ab den späten Nachmittagsstunden. Quelle: Dröse