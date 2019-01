Ronnenberg

Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Hagacker in Ronnenberg ist ein Millionenschaden entstanden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ist fahrlässige Brandstiftung die Ursache für das Feuer am Donnerstagabend, bei dem zwei Menschen leicht verletzt wurden. Ersten Ermittlungen zufolge hatte ein Topf auf einem Herd Feuer gefangen.

Gegen 22 Uhr war der Brand bemerkt worden. Bei ihrem Eintreffen der Polizei brannte bereits der Dachstuhl des Mehrfamilienhauses.

Polizisten retten Bewohner

Den Beamten fiel auf, dass zwei der Bewohner sich noch im verqualmten Treppenhaus befanden. Einen 46-Jährigen, der bewusstlos war, trugen sie aus dem Gebäude und übergaben ihn an den die Besatzung des zeitgleich eintreffenden Rettungswagens. Sein 36-jähriger Nachbar konnte mithilfe der Polizisten das Haus verlassen. Beide Männer wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Alle weiteren Mieter waren zuvor bereits eigenständig ins Freie gelangt.

Die Feuerwehr hatte den Brand gegen Mitternacht unter Kontrolle. Sie war mit 130 Kräften und 21 Fahrzeugen im Einsatz.

Gebäude nicht bewohnbar

Experten des Fachkommissariats für Brandermittlung bei der Polizei haben die Ermittlungen zur Ursache des Feuers aufgenommen. Sie gehen davon aus, dass die Flammen in einem Topf mit heißem Öl entstanden, als der Bewohner sich im Nebenraum befand. Gegen den 36 Jahre alten Mann leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung ein. Das Gebäude ist unbewohnbar. Schätzungen zufolge entstand ein Schaden von einer Million Euro.

Von Britta Mahrholz