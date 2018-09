Hannover

Auf den ersten Blick ein Speed-Dating: viele im Raum verteilte Tische mit sich gegenübersitzenden Gesprächspartnern, die alle zehn Minuten durchgewechselt werden. Doch wer sich hier bei der Handwerkskammer tief in die Augen schaut, ist nicht auf der Suche nach der großen Liebe, sondern einem Ausbildungsplatz.

Vielen Betrieben fehle zunehmend qualifizierter Nachwuchs und die Bewerberzahlen gingen immer weiter zurück, erklärt Kammer-Sprecherin Christine Seeger. Das spezielle Speed-Dating in der Kammer soll helfen: Be­reits zum achten Mal können sich Schüler und Ausbilder schnell kennenlernen und gegenseitig voneinander überzeugen. Etwa 120 Schüler und 30 Unternehmen sind in diesem Jahr dabei.

So auch das Garbsener Unternehmen Roter Kältetechnik: „Zwar konnten wir bisher am Ende immer alle Ausbildungsplätze vergeben, aber die Zahl der Bewerber geht auch bei uns immer weiter zurück“, sagt Geschäftsführer Bastian Hinz. Bei vielen fehle die Aufgeschlossenheit, um neue Berufe kennenzulernen: „Es ist sehr abwechslungsreich und anspruchsvoll, Mechatroniker für Kältetechnik zu werden“, erklärt der Handwerksmeister. Doch kaum jemand informiere sich über diesen besonderen Be­ruf – und verschenke gute Aufstiegsmöglichkeiten und Spaß an einem vielseitigen Job: „Von Kühlanlagen für Chemie-Labore bis zur Bierkühlung ist vieles dabei. Man bekommt somit die Gelegenheit, viele Branchen kennenzulernen.“

Das Kammer-Speed-Dating eigne sich gut, um die verschiedenen Facetten des Berufs zu vermitteln. Und wenn jemand dann auch die Praxis kennenlernen will, könne man gleich über ein Praktikum reden.

Oliver Bartels nimmt diese Gelegenheit wahr: „Ich habe endlich einen Beruf gefunden, der mich sehr interessiert“, freut sich der 18-Jährige. Er war bisher vergeblich auf der Suche nach einem Ausbildungsberuf, der zu seinen Stärken passt und ihn vor eine Herausforderung stellt. Um Mechatroniker im Bereich der Kältetechnik zu werden, brauche es viel Geschick und ein ausgeprägtes technisches Verständnis: „Außerdem möchte ich in meinem Job nie Langeweile haben.“ Die Abwechslung und auch der Kundenkontakt begeistern den Schüler. Klingt nach einem ersten Date mit Zukunft.

Von Morten Harmening