In der Nacht zu Dienstag sind unbekannte Einbrecher in die Erdgeschoss-Wohnung einer Frau (66) an der Straße Am Sauerwinkel (Oberricklingen) eingestiegen. Gruselig: Die Bewohnerin bemerkte den Einbruch, stellte sich aber schlafend, als einer der Täter in ihr Schlafzimmer kam und ihr mit der Taschenlampe ins Gesicht leuchtete.