Blaulicht

Der stille Alarm in einem Supermarkt hat den Einbrecher auf dem falschen Fuß erwischt.

Hannover. Ein Mann ist beim Einbruch in einen Supermarkt in Kirchhorst festgenommen worden. Der 25-Jährige habe sich am Donnerstagabend Zutritt zu dem Geschäft verschafft und dabei einen stillen Alarm ausgelöst, sagte ein Sprecher der Polizei. Als die Polizei eintraf, versuchte der polizeibekannte Mann sich zu verstecken, was aber misslang.

Weil Fluchtgefahr bestehe, werde der 25-Jährige am Freitag einem Haftrichter vorgeführt, sagte der Sprecher. Den Mann erwartet ein Strafverfahren wegen versuchten Einbruchdiebstahls.

dpa/lni