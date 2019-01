HANNOVER

An gestohlenen Dingen kann man kein Eigentum erwerben. Für André Petrow (35, Name geändert) aus Laatzen gilt das wohl nicht. Er hat gute Aussichten, seinen Porsche behalten zu dürfen. Er hatte den Wagen im Dezember 2015 für 36 000 Euro gekauft.

Diesem Autokauf ging eine wahre Räuberpistole voraus. Denn der Verkäufer war der Dieb des Luxusautos. Der Mann ist mittlerweile zu einer Haftstrafe von drei Jahren und zwei Monaten verurteilt worden. Beim Verkauf hatte er Kfz-Brief, Kfz-Schein, Zweitschlüssel, Service-Heft und eine gefälschte Vollmacht (samt Ausweis) des Eigentümers dabei.

Hat André Petrow den Wagen also „im guten Glauben“ erworben und darf ihn behalten? Genau darüber verhandelte Peter Bordt, Richter am Landgericht Hannover, am Freitag. Denn die Besitzer fordern von Petrow den Sportwagen zurück und verklagten ihn.

Der Anwalt von Petrow, Jens Klinkert, hatte schon bei der ersten Verhandlung im Mai 2017 den Verdacht geäußert, dass der Diebstahl des Porsches (Baujahr 2007) vorgetäuscht sei. Dieser Verdacht hat sich am Freitag bestätigt. Der „Dieb“ sagte aus: Ihm sei detailliert beschrieben worden, wo die Papiere und Schlüssel liegen. Er sei nur drei Minuten in der Wohnung gewesen. Unklar bleibt, warum die Wohnung nach dem Einbruch verwüstet war. Der „Dieb“ will es nicht gewesen sein, schließlich wusste er, wo die Sachen lagen. Für seine Dienste habe er 2000 Euro bekommen. „Und wer war der Auftraggeber?“, wollte Richter Bordt wissen. Die Informationen habe er von seinem „Dealer aus Düsseldorf“ erhalten. Den Namen des Mannes, gab der Zeuge nicht preis. In Dresden habe er dann den Verkauf des Wagens, der einen Getriebeschaden hatte, per Ebay abgewickelt.

Auch die Begleitumstände des „Diebstahls“ scheinen Anwalt Klinkert recht zu geben. Die Besitzer des Porsches (wohnhaft in Mettmann, Nordrhein-Westfalen) waren während des Diebstahls auf einer teuren Kreuzfahrt. Und das, obwohl der Porsche-Besitzer kurz vor der Insolvenz stand. Dieb und Porsche-Besitzer wohnten zur Tatzeit nur acht Kilometer Luftlinie voneinander entfernt.

Trotz des fingierten Diebstahls bleibt der Anwalt der früheren Porsche-Besitzer bei der Klage. Seine Theorie: „Vielleicht wollte sich jemand an meinem Mandanten rächen.“ Zudem seien seine Mandanten nicht versichert gewesen. Dem widersprach Klinkert: „Ihre Mandanten waren Teilkasko versichert. Die Klage ist unzulässig.“ Urteil 19. Februar

Von Thomas Nagel