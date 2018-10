Hannover

9. Oktober 2017 – das genau ist das Datum, an dem die Rathausaffäre zum ersten Mal Schlagzeilen machte. OB Stefan Schostok teilte dem Verwaltungsausschuss in vertraulicher Runde mit, dass er ein Disziplinarverfahren gegen Harald Härke, damals noch Personal- und Kulturdezernent, eröffnet hatte. Anschließend gab es dazu eine Pressemeldung.

Härke sollte versucht haben, seiner Freundin einen besser bezahlten Job zu verschaffen. Von den anfangs erhobenen Vorwürfen konnte der Großteil entkräftet werden – doch es sind neue dazugekommen. Inzwischen laufen Disziplinarverfahren nicht nur gegen ihn, sondern auch gegen Schostok und dessen ehemaligen Büroleiter Frank Herbert. Sie sind allerdings ausgesetzt worden – weil die Staatsanwaltschaft Hannover gegen alle drei wegen des Verdachts auf Untreue ermittelt.

Offenbar mit Zustimmung Härkes bezog Herbert gesetzeswidrig eine Zulage zu seinem Beamtensold. Dabei geht es um eine Summe von rund 50 000 Euro. Als Herbert noch mehr forderte, widersetzte sich Härke. Schostok will von den Vorgängen nichts gewusst und sich auf Beteuerungen Herberts verlassen haben.

Bis zum Jahresende, so der aktuelle Stand, wird es wohl noch dauern, bis die Anklagebehörde über Eröffnung oder Einstellung des Verfahrens entscheidet. Das liegt daran, dass bei einer Razzia im Rathaus und in den Privatwohnungen der drei Betroffenen umfangreiches Datenmaterial sichergestellt wurde. Die Mails und Gesprächsverläufe in Messenger-Diensten haben einen Umfang, der dem Inhalt von 400 000 Bibeln entspricht.

Härke, inzwischen seit drei Monaten vom Dienst suspendiert, will wieder arbeiten. Seine Anwälte teilten das dem OB mit und setzten eine Frist. Am Tag, als die auslief, meldete sich der OB. Natürlich müsse eine Suspendierung regelmäßig überprüft werden, soll in seiner Antwort stehen. Derzeit allerdings, so die Informationen der NP, lässt der Verwaltungschef mit Hinweis auf die noch laufenden Zeugenvernehmungen Härkes Einsatz im Rathaus nicht zu.

Im „Rathaus der Skandale“ geht es um zwei Chefs

Das „Rathaus der Skandale“ in der saarländischen Kreisstadt Homburg hat inzwischen traurige Be­rühmtheit erlangt. Die Saarbrückener Staatsanwaltschaft erhob im Februar 2018 Anklage gegen Oberbürgermeister Rüdiger Schneidewind (49, SPD) wegen des Tatverdachts der Untreue. Gegen seinen Stellvertreter Klaus Roth (54, CDU) laufen Ermittlungen, und gegen seinen Vorgänger Karlheinz Schöner (67, CDU) gibt es inzwischen auch eine Anklage.

Schneidewind ließ mehrere Mitarbeiter des Baubetriebshofs wegen des Verdachts von arbeits- und strafrechtlichen Vergehen durch eine Detektei überwachen. Die Verwaltung, eigentlich auf Sparkurs eingestellt, musste für diese Überwachung eine sechsstellige Summe bezahlen. Den Auftrag hatte Schneidewind ohne Zustimmung des Stadtrats erteilt.

Seinen Vize schlug der Verwaltungschef nicht mehr zur Wiederwahl vor. Roth werden Untreue und Betrug vorgeworfen. Er soll einer Firma einen Auftrag im Rathaus verschafft und das Honorar von 35 000 Euro auf sein eigenes Konto geschleust haben. Auch bei Schöner (Verwaltungschef von 2008 bis 2014) geht es um fingierte Rechnungen und den Einsatz städtischer Mitarbeiter auf eigenem Grundstück. Er bestreitet die Vorwürfe.

Kreditkarte nach Ärger um Bewirtungen eingezogen

Noch besteht nur ein Anfangsverdacht gegen den Mülheimer Oberbürgermeister Ulrich Scholten, SPD. Der 60-Jährige ist seit Amtsantritt im Oktober 2015 durch Spesenabrechnungen aufgefallen. Bei 87 Bewirtungsbelegen mit einer Gesamtsumme von rund 8000 Euro soll der Verwaltungschef weder Anlass noch Teilnehmer angegeben haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt auch wegen eines 1000 Euro teuren Zoobesuchs für seine Referatsmitarbeiter.

Die Dienstkreditkarte hat der OB eingebüßt. Er spricht von einer Intrige und weist Vorwürfe zurück. Die SPD-Ratsfraktion hat Scholten trotzdem aufgefordert, sein Amt bis zur Klärung des Untreue-Verdachts ruhen zu lassen. „Mit solch einem Vorwurf im Rücken kann man nicht als Oberbürgermeister einer deutschen Großstadt agieren“, findet Fraktionschef Dieter Spliethoff.

Einen Teil der Vorwürfe hat der OB inzwischen zu entkräften versucht. Für 40 der 87 Bewirtungen lieferte er Anlass und Namen nach und entschuldigte sich öffentlich für sein Verhalten – auch für Verstöße gegen das in einer Dienstvereinbarung festgelegte Abstinenzgebot. Auf einem der Bewertungsbelege tauchten drei Flaschen Wein und zwei Bier auf. Inzwischen sind auch Kopien des OB-Dienstkalenders im Umlauf, die neue Fragen aufwerfen.

Scholten verspricht, den Gegenwert der nicht mehr aufzuklärenden Bewirtungen spenden zu wollen – rund 3500 Euro. Während der Ermittlungen wolle er „weiter mit ganzer Kraft für die Stadt Mülheim und ihre Bürgerinnen und Bürger da sein“.

Wolbergs sitzt ohne Reue auf der Anklagebank

„Sie haben ja Glück, dass ich nichts mehr zu melden habe. Wenn ich mal wieder in einer Position sein sollte, in der ich was zu sagen habe, dann würde ich anweisen, gegen Sie auf Amtshaftung zu klagen.“ Auch auf der Anklagebank erweist sich der vom Dienst suspendierte Regensburger OB als Meister markiger Sprüche. Er droht der Staatsanwältin. Joachim Wolbergs, 47, SPD, behauptet, das, wofür er angeklagt sei, sei ganz normal.

Mehr als ein Jahr dauerten die Ermittlungen um den Regensburger Filz: Am 27. Juli hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen Wolbergs erhoben. Inzwischen droht ihm eine zweite. Ihm werden Bestechlichkeit in zwei Fällen, Vorteilsannahme, zwei wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei Ausschreibungen und fünf Verstöße gegen das Parteiengesetz vorgeworfen. Außerdem angeklagt wurden der Bauträger Volker Tretzel, ein früherer Mitarbeiter des Unternehmers, und der ehemalige SPD-Fraktionsvorsitzende im Regensburger Stadtrat, Norbert Hartz.

Der Verwaltungschef soll den Unternehmer Tretzel bei der Vergabe eines früheren Kasernenareals im Oktober 2014 bevorzugt haben. Im Gegenzug habe der Firmenchef an die Regensburger SPD rund 475 000 Euro gespendet sowie eine finanzielle Unterstützung des Fußballvereins SV Jahn Regensburg in Aussicht gestellt. Alle Angeklagten außer Hartz wurden im Januar verhaftet und saßen für knapp zwei Monate in U-Haft.

Mit den Spenden soll Wolbergs seine Kampagne für die OB-Wahl 2014 finanziert und sich bereichert haben. Der SPD-Mann weist jegliche Schuld von sich. Tretzel, der Bauunternehmer, habe „gespendet, weil er mich mochte – und weil er immer gesagt hat: Sie werden ein guter Oberbürgermeister für die Stadt“. Und weil er das sei, werde er im Jahr 2020 wieder antreten.

Samtgemeinde trauert um Bürgermeister

„Es gibt Dinge, die wir nicht begreifen können.“ Mit diesen Worten beginnt die Traueranzeige der Samtgemeinde Nordhümmling (Emsland) für ihren Bürgermeister Stefan Eichhorn (parteilos).

Der 39-Jährige hat im April Selbstmord begangen. Gegen den gebürtigen Ostfriesen lief ein Ermittlungsverfahren we­gen des Anfangsverdachts des Besitzes und der Verbreitung von Kinderpornografie. Im März war seine Wohnung durchsucht worden; die Polizei hatte Datenträger sichergestellt.

Eichhorn war seit 2008 Kämmerer und seit 2014 Verwaltungschef im Esterweger Rathaus. Er hatte sich mit 67,7 Prozent der Stimmen als unabhängiger Kandidat durchgesetzt, nachdem er zuvor aus der SPD ausgetreten war.

Die Verwaltung verliere „einen äußerst kollegialen Vorgesetzten“, so sein Vize. Die Gemeinde bedauerte auch einen Verlust an Erfahrung. Eichhorn hatte schon als 16-Jähriger seine Ausbildung bei der Gemeinde Rhauderfehn begonnen. Um sein Studium zu finanzieren, arbeitete er im Autohaus seines Onkels: „Das ist wichtig, damit man die Bodenhaftung nicht verliert.“

600 Tonmitschnitte ausgewertet – dann Entwarnung

Im Rathaus von Radolfzell am Bodensee kann OB Martin Staab wieder aufatmen. Die Staatsanwaltschaft Konstanz hat das Ermittlungsverfahren gegen den Verwaltungschef eingestellt. Der Vorwurf illegaler Tonmitschnitte ist nach akribischen Ermittlungen vom Tisch; es gibt keine hinreichenden Hinweise auf eine Straftat.

Im November 2017 hatten 14 Stadträte dem Oberbürgermeister (parteilos) in einem offenen Brief eine despotische Amtsführung vorgeworfen. Außerdem beschuldigten sie ihn, Mitarbeitergespräche in der Stadtverwaltung illegal aufgezeichnet zu haben. Staab hatte Bürgermeisterin Monika Laule in einer E-Mail mit einer Tonaufnahme gedroht, sie der Lügen bezichtigt und diese Mail anschließend an die fünf örtlichen Fraktionsvorsitzenden weitergeleitet. Später bestritt er, dass es tatsächlich einen Mitschnitt gegeben habe.

Die Staatsanwaltschaft ermittelte wegen des Verdachts auf „Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes“. Sie beschlagnahmte unter anderem einen Dienstcomputer aus dem Rathaus und wertete 600 Gesprächsdateien aus – so wie es in Hannover mit Mails und Messenger-Mitteilungen passiert ist.

Vera König