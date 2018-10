Hannover

Seit über 20 Jahren sind Slipknot aus den USA mit ihrer Mischung aus Heavy-Metal und Hardrock international erfolgreich. Hämmernde Drums und krachende Gitarrenriffs gepaart mit einem extremen Auftreten und Chaos auf der Bühne machen ihre Konzerte aus. Das Markenzeichen sind die furchteinflößenden Masken.

Am 18. Juni 2019 spielen Slipknot in der Tui-Arena in Hannover eines von zwei Deutschland-Konzerten ihrer Tour. Das gab der Veranstalter Hannover Concerts bekannt. Für die Fans des brachialen Sounds sind Slipknot Rock-Legenden. Der allgemeine Vorverkauf für das Konzert in Hannover startet am Freitag.

Tickets für das Konzert am Dienstag, dem 18. Juni 2019,in der Tui-Arena Hannover, kosten zwischen 49,65 Euro und 78,40 Euro und sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen und online unter tickets.haz.de erhältlich.

Von güm/RND