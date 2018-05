Hannover

ie Biene stirbt – und der Mensch, der für diese traurige Tatsache verantwortlich ist, versucht zu retten, was zu retten ist. Auch in Hannover. Auf dem Dach der Nord/LB, beim DRK-Krankenhaus Clementinenhaus und in so manchen Gärten gilt: Bienenhaltung ist im Trend. In Hannover gibt es derzeit 251 aktive Bienenhalter mit immerhin 1097 Bienenvölkern – flächendeckend über das ganze Stadtgebiet verteilt. Zum Vergleich: Vor acht Jahren gab es noch 71 Bienenhaltungen mit 434 Völkern. Es tut sich also etwas in den Städten. Was auch daran liegen mag, dass die Bienen auf dem Land durch Pestizide gefährdet sind.

Dabei sind die fleißigen Immen dafür zuständig, dass 80 Prozent der heimischen Kultur- und Wildpflanzen bestäubt werden. Das macht Bienen zum drittwichtigsten Nutztier des Menschen. Ohne Bienen würde unsere Nahrungsmittelpalette deutlich zusammen-schrumpfen. Kein Wunder, dass das massenhafte Sterben von Insekten und insbesondere Wildbienen längst auch ein Thema für den Einzelhandel geworden ist. Supermarktketten wie Aldi, Rewe, Edeka und Lidl werben mit speziellen Produkten aus bienenfreundlichem Anbau oder verteilen Saatgut an ihre Kunden. Penny in Langenhagen hatte vergangene Woche für einige Stunden seine Regale von allen Produkten geleert, die direkt oder indirekt von der Insektenbestäubung abhängig sind: 60 Prozent fehlte, die Kunden fanden gähnend leere Regale vor.

Auch politisch tut sich etwas: Immerhin hat die EU-Kommission Ende April drei Neonikotinoide (Nervengifte, Insektizide) verboten. Neonikotinoide können Experten zufolge Insekten bereits bei einer niedrigen Dosierung lähmen, töten oder das Lernvermögen und die Orientierungsfähigkeit beeinträchtigen. Die Bienen finden schlicht nicht zurück in ihr Nest oder in ihren Stock. Schweizer Forscher bewiesen schon 2016, dass bestimmte Sorten dieser synthetisch hergestellten Wirkstoffe die Fruchtbarkeit männlicher Honigbienen verringern und deren Lebensspanne senken. Eine andere Studie befand, dass Bienen die mit den Stoffen behandelten Pflanzen nicht etwa meiden, sondern sogar bevorzugt ansteuern. Zu ihre Ungunsten natürlich.

Und nun also ein internationaler Weltbienentag. Ob er den nützlichen Insekten das Überleben sichert, ist ungewiss. Gewiss ist: „Wenn die Biene stirbt, stirbt der Mensch.“ Das wusste übrigens schon Albert Einstein.

Ein NP-Interview

Annika Hennemuth vom BUND Niedersachsen erklärt, warum der UN-Bienentag so wichtig ist.

Worum geht’s am 20. Mai?

Das Bienensterben ist ja bereits in aller Munde. Die Honigbiene, aber auch 560 Wildbienenarten hier in Deutschland sollen weiter in den öffentlichen Fokus rücken. 360 Arten sind in Niedersachsen beheimatet. Davon sind zwei Drittel gefährdet. Und ein Teil davon ist auch schon ausgestorben. Mehr darf uns nicht verloren gehen.

Ist die Honigbiene als Nutztier genauso bedroht wie die Wildbiene?

Ja. Die Honigbiene wird durch die Imkerei stärker gefördert, aber genau wie die Wildbiene ist sie stark durch Pestizide gefährdet. Die Honig- biene ist eigentlich auch eine Wildbienenart, die sich der Mensch zunutze gemacht hat. Sie lebt in großen Staaten, reichert viel Nektar an, den wir Menschen dann zu Honig weiterverarbeiten. Die Wildbiene ist für die Honigherstellung nicht relevant, weil sie nicht in großen Staaten lebt. Aber trotzdem bestäubt sie unsere Gehölze. Jede Biene ist sehr wichtig.

Ist die Wespe eigentlich natürlicher Feind der Bienen?

Es kann mal vorkommen, dass die Wespe an die Nester der Wildbienen herangehen und sie auch schon mal leer räumen. Aber die wirklichen Gefahren für die Bienen stellen sie nicht dar. Auch die Wespen gehören geschützt, auch wenn sie auf dem ersten Blick aggressiver wirken. Wenn man sich denen friedlich nähert, passiert gar nichts.

Wie kann jeder Einzelne die Bienenvielfalt erhalten?

Es wäre super, wenn man die Balkone und Gärten nicht mit den üblichen Geranien aus dem Baumarkt verschönert, sondern auf einheimische Wildkräuter zurückgreift. Es gibt Glockenblumen, den Rheinfarn oder den Natternkopf, die alle eine schöne Blüte ausbringen und ein großes Nahrungsangebot für die Bienen darstellen.

Petra Rückerl