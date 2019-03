Hannover

550 Meter asphaltierter Waldweg sollen die Eilenriede deutlich attraktiver machen für Inline-Fahrer. Obwohl sich der Eilenriedebeirat zuvor einstimmig gegen das Projekt ausgesprochen hatte, brachte es der Umweltausschuss in seiner Sitzung am Montag mit großer Mehrheit auf den Weg. Noch in diesem Jahr sollen die Arbeiten an der östlich der Sportplätze am Eilenriedestadion liegenden Strecke beginnen und abgeschlossen werden.

Durch den Asphaltweg sollen Inliner-Routen in der nördlichen und in der südlichen Eilenriede verknüpft werden. Dadurch werde für die Skater eine „durchgehend befahrbare und damit attraktive Halbmarathonstrecke geschaffen, wie sie schon im Sportentwicklungsplan gefordert wurde“, freut sich Mark Bindert, umwelt- und sportpolitischer Sprecher der Grünen.

Eilenriede-Beirat war gegen das Projekt

Wegen der Versiegelung von Boden durch die neue Strecke schafft die Stadt Ausgleich an anderer Stelle. Eine Brücke wird abgerissen, kleinere Wegstücke aufgegeben, damit dort mehr Raum für die Natur entsteht. Dem Eilenriedebeirat reichte das allerdings nicht. Aus Sicht des Gremiums werden die Inliner-Strecken im Wald ohnehin schon weniger genutzt als erwartet.

Der Umweltausschuss stimmte auch schon zum zweiten Mal über das Vorhaben ab. Der Stadtbezirksrat Mitte hatte gefordert, dass er zuerst zu dem Thema angehört wird. Deshalb musste die Abstimmung im Umweltausschuss wiederholt werden. AfD und Linke/Piraten waren gegen den Asphaltweg.

Von Christian Bohnenkamp