Stadtentwässerung

10,4 Millionen Euro Gewinn – im kommunalen Eigenbetrieb Stadtentwässerung läuft es rund.

Hannover. Gute Nachricht für den Betriebsausschuss Stadtentwässerung: Der städtische Eigenbetrieb hat im Wirtschaftsjahr 2016 einen Gewinn von 10,4 Millionen Euro gemacht. „Leistungsfähig und wirtschaftlich“ sei der Einsatz, findet Hannovers Erste Stadträtin Sabine Tegtmeyer-Dette, was mit zwei Klärwerken im deutschlandweit drittlängsten Kanalnetz geschieht.

In den kommenden Jahren stehen umfangreiche Investitionen insbesondere im Bereich der Modernisierung der Klärwerke an. Die Stadt Hannover erhält deswegen nur Einnahmen in Höhe der vorgesehenen Eigenkapitalverzinsung; der Rest des Gewinns fließt in die Rücklagen und sichert Investitionen.

„Die seit 2004 praktisch unveränderten Gebühren für die Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung bleiben mindestens bis einschließlich 2018 stabil“, versprach Tegtmeyer-Dette. Man sei in der Lage, die Investitionen aus eigener Kraft zu stemmen; für Kanalnetzerweiterung und Kanalnetzerneuerung war keine Kreditaufnahme erforderlich. Gleichzeitig konnte der Eigenbetrieb Altkredite planmäßig tilgen und so die Fremdkapitalquote senken.

Damit die Abwasserreinigung auch künftig wirtschaftlich und umweltfreundlich bleibt, hat die Stadtentwässerung in 2016 damit begonnen, die Klärwerke zu überholen. Wegen der anstehenden Bauprojekte und der damit verbundenen Aufwendungen rechnet das Team von Betriebsleiter Wilhelm Börger für das laufende Geschäftsjahr mit einem geringeren Gewinn.

Von Vera König