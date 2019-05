Hannover

Ob E-Tretroller, E-Skateboard, E-Bike oder E-Kleinstwagen - elektrische Leichtfahrzeuge sollen den Verkehr in Städten verändern. Eine neue Plattform für diese Art der Mobilität biete vom 2. bis 4. Mai die „Micromobility Expo“ in Hannover, teilte die Deutsche Messe mit. Ziel sei, die sogenannte Mikromobilität in Städten zu fördern, umweltfreundliche Lösungen zu zeigen und ein Verkehrskonzept der Zukunft zu entwerfen.

Von Neuentwicklungen bis Lösungen

„Elektrokleinstfahrzeuge sind wendig, leise und vor allem umweltfreundlicher als Autos auf Kurzstrecken“, sagte Messe-Vorstand Andreas Gruchow kürzlich. E-Tretroller, E-Fahrräder oder Cargo-Bikes könnten den Verkehr in den Städten „deutlich ändern“. Die Messe biete ein neues Format aus Ausstellung, Konferenz und Teststrecken. Gezeigt werden sollen Neuentwicklungen und Lösungen bis hin zum Kabinenroller.

Zulassung noch in diesem Frühjahr

In vielen europäischen Metropolen sind E-Scooter schon im Einsatz. In Deutschland hat die geplante Zulassung der E-Tretroller auf Gehwegen auch zu Sicherheitsbedenken geführt. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ( CSU) will die Zulassung der E-Scooter noch in diesem Frühjahr, am 17. Mai soll der Bundesrat über die Verordnung abstimmen.

Von dpa