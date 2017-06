Hannover Oststadt

Das Duo nahm sich Handy und Brieftasche. Die Polizei sucht jetzt die Täterin.

Hannover - . Die Polizei sucht mithilfe eines Phantombildes nach einer Unbekannten, die mit einem Komplizen einen 48 Jahre alten Mann in einer Unterführung am Volgersweg ausgeraubt hat.

Der 48-Jährige war in der Nacht zu Ostermontag (17.04.2017) gegen 01:15 Uhr zu Fuß entlang des Volgerswegs unterwegs gewesen, als sich ihm die Räuberin in der Unterführung der Berliner Allee (Zufahrt Tiefgarage) in den Weg stellte und mit einem Messer bedrohte. Zeitgleich kam ihr Komplize aus der Parkgarage und entwendete aus der Jackentasche des 48 Jahre alten Mannes seine Brieftasche sowie sein Handy. Das Duo flüchtete im Anschluss in die Tiefgarage.

Nun erhoffen sich die Ermittler mit der Veröffentlichung eines Phantombildes Hinweise zu der Gesuchten. Die Räuberin ist zirka 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß sowie schlank.

Die gesuchte Frau im Phantombild

Ihr Komplize ist etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und hat einen auffälligen, gelben Irokesenschnitt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Ost unter der Telefonnummer 0511 109-2717 entgegen.

Von OTS