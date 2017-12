Duo raubt 25-Jährigen am Sahlkamp aus

Kriminalität

Zwei Unbekannte haben am Sonntagmorgen einen 25-Jährigen am Sahlkamp ausgeraubt.

Hannover. Das Opfer ist offenbar in der Stadtbahn eingeschlafen und wachte erst an der Endhaltestelle am Sahlkamp auf. Dort sprachen ihn die beiden Täter an und baten um Geld. Als der 25-Jährige seine Geldbörse nahm, schlug ihm einer der beiden ins Gesicht. Das Duo schnappte sich das Portemonnaie und flüchtete in Richtung Kugelfangtrift.

Der 25-Jährige hatte Alkohol getrunken. Er versuchte noch die Täter zu verfolgen, lief dann jedoch zurück und bat den Stadtbahnfahrer die Polizei zu rufen. Er erlitt leichte Verlertzungen.

Einer der Täter sah arabisch aus, sprach akzentfrei deutsch und war etwa 20 Jahre alt, er trug eine beige Jacke mit Fellkapuze. Zum Komplizen konnte das Opfer keine Angaben machen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich zu melden: 0511 / 109 2717