Mit einem Dringlichkeitsantrag erhöht die CDU-Ratsfraktion am Donnerstag den Druck auf OB Stefan Schostok. Er soll in der Ratssitzung, die um 15 Uhr beginnt, um seine Versetzung in den Ruhestand aus besonderem Grund bitten. Der besondere Grund, so Fraktionsvize Jens-Michael Emmelmann, sei, dass die Staatsanwalt Hannover gegen den OB Anklage wegen Untreue in besonders schwerem Fall erhebt.

Nach NP-Informationen wollen Grüne und FDP diesen Antrag unterstützen. Die SPD hatte sich in einer Sondersitzung darauf verständigt, dem OB eine Frist bis Freitag zur Erklärung zu geben. Jetzt aber soll er schon am Donnerstag eine Erklärung gegenüber dem Rat abgeben - und damit einer Abstimmung über den Antrag zuvorkommen. Dem dürfte sonst eine Mehrheit sicher sein.

Emmelmann argumentiert, der Stadt würde schwerer Schaden zugefügt, bliebe der OB einfach weiter im Amt - wie Schostok das in seiner öffentlichen Erklärung angekündigt hatte. Auch in der SPD, die sich vor der Ratssitzung zur Sondersitzung trifft, mehren sich Bedenken.

Beispielsweise gegen den für den 1. Mai geplanten Auftritt des OB als Redner auf dem Goseriedeplatz. Gut gemeinte Vorschläge, zumindest Urlaub einzureichen, soll der Verwaltungschef ausgeschlagen haben. Er ist nach wie vor überzeugt, seine Unschuld beweisen zu können.Von gesetzeswidrigen Zulagen an seinen einstigen Büroleiter Frank Herbert will er erst spät erfahren haben und sie, da nicht Jurist, nicht sachgemäß bewertet haben.

Von Vera König