Hannover

Schlag gegen Drogenhändler-Ring: Polizei und Staatsanwaltschaft Hannover haben bei einer Razzia in Hannover, Lehrte, Laatzen, im Bereich Schaumburg und in Ostwestfalen acht überregional agierende Tatverdächtige im Alter von 22 bis 49 Jahre festgenommen. Zwei der Beschuldigten (22, 39) stammen aus Hannover. Die Ermittler stießen in Rahden, Meerbeck, Espelkamp und Petershagen ( NRW) auf vier Indoor-Plantagen. Zudem stellten sie 230 000 Euro Bargeld mehrere scharfe Waffen, über 1000 Schuss Munition und Messer sicher.

Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten, wurden bereits am Montag insgesamt 16 Objekte durchsucht. Seit Anfang 2018 liefen umfangreiche Ermittlungen gegen elf Beschuldigte. Die verdächtigen Männer sollen in den vergangenen Monaten vier Marihuana-Plantagen betrieben und Betäubungsmittel in größeren Mengen verkauft zu haben.

Die Einsatzkräfte durchsuchten in Vahrenheide, Vahrenwald und in Linden drei Wohnungen, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Oliver Eisenhauer. Zwei weitere wurden in Lehrte und Laatzen gefilzt. Wohnungsrazzien gab es auch in Bückeburg und Meerbeck ( Schaumburg) sowie in Bad Oeyenhausen, Lübbecke, Petershagen, Minden, Rahden, Preußisch Oldendorf und Espelkamp ( Ostwestfalen). An neun Orten waren Spezialeinsatzkräfte beteiligt. In Vahrenwald und in Vahrenheide wurden die 22- und 39-jährigen Verdächtigen verhaftet.

3100 Cannabis-Pflanzen gefunden

Die Marihuana-Plantagen wurden in großen Hallen in Rahden, Meerbeck, Espelkamp und Petershagen betrieben. Mehr als 3100 Pflanzen, etwa 30 Kilo bereits geerntetes und verpacktes Cannabis sowie professionelles Equipment zum Betreiben der Anlagen wurden sichergestellt. Zusätzlich fanden die Fahnder knapp fünf Kilo Amphetamine, kleinere Mengen Kokain, diverse Ampullen mit Anabolika und Testosteron sowie mutmaßliches Dopingmittel.

Außerdem beschlagnahmten die mehr als 300 Einsatzkräfte neben Geld und Waffen vier hochwertige Fahrzeuge der Marken BMW, Daimler-Benz und Range Rover, zwei Grundstücke in Rahden und Meerbeck sowie teure Schmuckstücke. Die acht Festgenommenen sollen dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Von Britta Mahrholz