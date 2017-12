Symbolbild© picture alliance / dpa

Prozess

Drogen drin? Richter lässt Fleisch auftauen

Sie sind Mörder und sitzen lebenslang für ihre teilweise bestialischen Taten. Jetzt sollen sie etwa 45 Kilo Fleisch aus der Gefängnisküche unterschlagen haben. Am letzten Prozesstag im hochgesicherten Oberlandesgericht Celle scheute sich der Richter nicht, acht Fleischstücke aufzutauen. Er wollte sehen, ob Drogen im Braten stecken. Auch das erwies sich als Ente, wie so vieles in dem skurrilen Prozess.