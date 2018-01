Symbolfoto: Polizei© picture alliance / Patrick Pleul

Kriminalität

Drei Schläger attackieren Nigerianer in Hannover

Brutale Attacke am Hauptbahnhof: Dort griffen am Montagabend drei Männer aus Hannover einen 45-Jährigen an. Auch herbeigeeilte Protec-Mitarbeiter und Polizisten wurden attackiert.