Drei Raubüberfälle in Hannover

Drei Raubüberfälle in Hannover: In den späten Abendstunden haben am Samstag, 23. Dezember, zwei Unbekannte an der Wülfeler Straße einen jungen Mann überfallen und sein Handy geraubt. An Heiligabend kam es zu einem weiteren Raubüberfall im Stadtgebiet bei dem einem 36-Jährigen der Wagen und das Handy geraubt wurde. Ein Trio übefiel zudem einen 21-Jährigen in der Stadtbahn.