Hannover

„Alle acht Minuten ist ein Start“, sagt Karl-Heinz Seemann, 1. Vorsitzender des Hannoverschen-Kanu-Clubs. Die Plätze sind begehrt: „Bereits im Oktober sind wir ausgebucht, und es gibt eine Warteliste.“ Seemann ist zufrieden mit der 24. Auflage des Rennens: „Wir haben gutes Wetter und keinen Wind.“ Die Teams starten in zwei verschiedenen Gruppen: Funteams und Vereinsmannschaften.

Auch eine Regatta aus der hannoverschen Partnerstadt Changde ist dabei: „Es ist toll, dass aus China jedes Jahr ein Team nach Hannover kommt“, sagt Oberbürgermeister Stefan Schostok. Sowieso könne man sich Pfingsten ohne Drachenboote auf dem Maschsee gar nicht mehr vorstellen.

Maike Stelling aus Neumünster war im vergangenen Jahr die Trommlerin. Dieses Mal feuert sie ihr Team „Die Drachen von Holstein“ an. „Das Rennen über die 250 Meter war sehr gut. Der Start ist immer schwierig, aber zum Schluss haben sie noch mal alles gegeben.“ Der 23-Jährigen gefällt die Atmosphäre in Hannover: „Es ist jedes mal ein Highlight. Die Menschen sind immer gut drauf und haben Spaß.“ Das Besondere in Hannover: Direkt neben dem Maschsee übernachten die Teilnehmer in Zelten.

Am Sonntag finden die Finals der Kurzstrecken über 250 und 500 Meter statt, am Montag folgen die Rennen über 2000 und 4000 Meter.

Von Cecelia Spohn