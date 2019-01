Lehrte

Einsatz für die Feuerwehr im Lehrter Ortsteil Steinwedel – in der Dorfstraße müssen die Retter am Montagabend einen Brand löschen. Nach Polizeiangaben musste die Straße für Löscharbeiten zweitweise gesperrt werden. Die Feuerwehr sei am Montag gegen 21.15 Uhr durch Zeugen alarmiert worden. Wie das Feuer in dem Haus entstanden ist, das laut Polizei von zwei Personen bewohnt werde, ist derzeit noch unklar. Nach Beendigung der Löscharbeiten sollen sich laut Polizei die Brandermittler des Kriminaldauerdienstes auf die Suche nach der Brandursache machen. Es gab zwei Verletzte, die ins Krankenhaus gebracht wurden. Zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei keine Angaben machen.

Von Zoran Pantic