Die Filiale in der Ferdinand-Wallbrecht-Straße bleibt vorerst zu.

© Foto: Katrin Kutter

Hannover

Doppelkorn-Mitarbeiter helfen sich selbst

Die Vollkornbäckerei Doppelkorn macht am Mittwochfrüh in der Limmer Straße 58 wieder auf. Die Mitarbeiter nehmen ihr Schicksal selbst in die Hand – und produzieren auf eigene Kappe.