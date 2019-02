Hannover, ,

Wenn Dominic Rinne am Kronsberg seine riesigen Frösche aufsteigen lässt, dann ist ihm die Aufmerksamkeit gewiss. Die 14 Meter langen Flug-Frösche in rosa und blau sind noch aus einigen hundert Metern Entfernung am Himmel zu erkennen. Ein kleiner Junge, der auf der großen Wiese gerade mit seinen Eltern einen kleinen Drachen steigen lässt, schaut neidisch zu Rinnes Aufbau. Bald hält nur noch der Vater den Drachen, das Kind schaut mit großen Augen zu den Fröschen am Himmel. „Da können wir wohl nicht mithalten“, schmunzelt die Mutter.

„Papa und Mama Frosch“ nennt Rinne seine beiden selbstgenähten Amphibien aus dem besonders leichten Spinnaker-Tuch liebevoll. In seiner Wohnung in Lohnde hat der 28-Jährige noch eine ganze Familie: acht Frösche über sieben Meter und vier weitere über dreieinhalb Meter. Angefangen hat es mit ihnen.

Die Begeisterung fürs Drachensteigen wurde Rinne quasi in die Wiege gelegt – schon der Vater ging dem Hobby nach. Bei gemeinsamen Familienurlauben auf Römö ließen sie regelmäßig Drachen steigen. Als Rinne dann vor rund zwei Jahren wieder auf der dänischen Insel war, kamen die Erinnerungen hoch. „Da hat es mir in den Finger gekitzelt“.

Im Nährausch

Im Internet entdeckte Rinne Schablonen für den Bau der Frösche. Er fing zunächst klein an, bastelte im April 2017 den ersten Drei-Meter-Frosch. Später traute er sich dann an die Vorlagen für die Sieben-Meter-Tiere. „Das hat mir nicht ausgereicht. Ich wollte auf 14 Meter gehen“, erklärt Rinne. Den blauen „Papa-Frosch“ nähte er im Dezember 2017 innerhalb von nur vier Wochen in seiner Zwei-Zimmer-Wohnung zusammen. Etwa 180 bis 200 Meter Tuch brauchte er dafür, rund 1000 Euro kostete das Material. Der Frosch bedeckte das gesamte Wohnzimmer.

Der rosafarbene „Mama-Frosch“ ist erst vor wenigen Wochen fertig geworden. Hierfür brauchte Rinne nur noch sechs Tage – dank einiger Nachtschichten. „Den wollte ich unbedingt vor einem Drachenfest fertig bekommen. Wenn ich erst einmal angefangen habe, komme ich meist in einen richtigen Rausch und nähe bis morgens durch“, erzählt er. Seiner Arbeit als Fachkraft für Lagerlogistik habe das aber nicht geschadet. „Für mich ist das eine Entlastung, ein Ausgleich zur Arbeit“, sagt der 28-Jährige.

Rinne will was Eigenes entwerfen

Doch wie fliegt der riesige Frosch überhaupt? Über eine Öffnung am Maul des Frosches strömt Luft in das Innere. Dadurch bläht sich der Frosch auf. Sein Bauch wird anschließend zur Angriffsfläche für den Wind. Meist nutzt Rinne zur Stabilisation und für zusätzlichen Auftrieb noch einen Pilotendrachen, den er zuerst startet und an den er später den Frosch befestigt.

Jede freie Minute nutzt Rinne, um seine Frösche steigen zu lassen. Die Wiese auf dem Kronsberg hält er für ideal, manchmal probiert er es auch im Bürgerpark Seelze. Er brauche eine Windstärke von mindestens zehn bis 15 Stundenkilometer, damit die Frösche überhaupt abheben. „Ich finde es immer wieder faszinierend, den Fröschen beim Fliegen zuzusehen. Das beruhigt mich“, erzählt Rinne. An den Wochenenden fährt er zusammen mit seinem Bruder und einem Kumpel auf Drachenfeste in Deutschland, Dänemark und den Niederlanden. Frankreich sei sein nächstes Ziel.

Dass er bislang ausgerechnet auf Froschmodelle fixiert ist, sei Zufall, sagt Rinne: „Da gab es die passenden Modelle im Internet zu.“ Dennoch haben sie ihm so gut gefallen, dass er sich inzwischen den auf einen Internet-Kommentar zurückgehenden Namen „Froschgeil“ gegeben hat. Bald will Rinne jedoch etwas Eigenes entwerfen. Derzeit bastelt er an einem ferngesteuerten Heißluftballon. Ihm schwebt zudem der Nachbau von Gengar, einem drachenähnlichen Monster aus dem Pokémon-Spiel, vor. Zunächst will er ihn in drei Metern bauen. Später soll dann ein 15-Meter-Riese folgen. Eins ist jedenfalls schon jetzt gewiss. Die ein oder andere Nachtschicht an der Nähmaschine wird Rinne demnächst wieder einlegen müssen.

