Unterhaltung

Natürlich ist alles bunt und schön, wenn Disney Station in Hannover macht. Der Konzern, der sich gerne als „fröhlichster Platz auf Erden“ betitelt, verwandelt die Tui-Arena in eine Eiskunstlaufshow mit den eigenen Stars.

Hannover. „Disney On Ice – 100 Jahre voller Zauber“ ist für sechs Termine in Hannover. Micky Maus, der natürlich wieder der Chef ist, dirigiert die Figuren aus „Rapunzel“, „Findet Nemo“, „Die Eiskönigin“ und anderen Disney-Kassenschlagern auf Schlittschuhen durch den Abend. Da wird gesprungen, getanzt, natürlich gesungen – und manchmal auch mal eine Nummer verstolpert. Zumindest wenn Goofy an der Reihe ist.

Besonders schön ist, dass nicht nur verkleidete Menschen Schlittschuh laufen. Durch den liebevollen Einsatz der Requisiten wird zudem eine besondere Atmosphäre geschaffen. Sich der Magie dieser Disney-Show zu entziehen, ist fast unmöglich – und genau darum eignet sich das Ganze als zweistündiges Familienerlebnis.

Die Karten kosten von 22 bis 173 Euro. Heute findet die Show um 18 Uhr statt. Morgen gibt es drei Termine: 11 Uhr, 15 Uhr, 19 Uhr. Die letzten Vorstellungen gibt es am 30. Oktober um 12 Uhr und um 16 Uhr.

hee