Hannover

Worum geht es: Pilates steht auf dem Kursplan von fast jedem Fitness-Studio in der Stadt. Oft erlebt man auch Trainer, die Pilates-Elemente mit in ihren Unterricht einbauen. Aber was ist das genau? Im Studio „Complete Pilates & Yoga“, in dem auch Trainer nach den Qualitätsstandards des Deutschen Pilates-Verbandes ausgebildet werden, wird Pilates auf die klassische Art unterrichtet. Gelehrt werden aber nicht nur die bekannten Matten-Übungen, sondern auch das Training an speziellen Geräten, die einst Joseph Pilates (1883–1967) entwickelt hat. Für die „Probestunde“ eine neue Erfahrung!

Die Vorbereitung

Viel braucht man für Pilates wirklich nicht – nur bequeme Sportkleidung, das war es. Geturnt wird direkt auf den Geräten, sie werden nach der Benutzung von den Sportlern sofort mit Desinfektionsmittel gründlich gereinigt.

Das Training

„Man ist so alt, wie die Wirbelsäule beweglich ist“, lautet ein Zitat von Joseph Pilates, das gut den Fokus seiner Trainingsmethode umschreibt. Denn in der Stunde dreht sich alles um die Stabilisierung, Stärkung und Beweglichkeit der Körpermitte. In der Stunde lerne ich verschiedene Geräte kennen, die ich so im Sport vorher noch nie gesehen habe. Als Erstes turnen wir am „Reformer“. Das war das erste Gerät, das Pilates bereits 1927 entwickelt hat – und erinnert an ein Bett. Die Auflagefläche ist aber viel kleiner, an Federn aufgehängt und beweglich. Am „Reformer“ gibt es eine Vielzahl von Übungen, die einen alle im­mer wieder anders herausfordern.

„Up Stretch“: Aus der Streckung heraus zieht man die Beine auf dem fahrbaren Untergrund nach vorne und steht im umgedrehten „V“. Quelle: Frank Wilde

Zu jeder Pilatesstunde gehört zu Beginn eine Atemübung, genannt „The Hun­dred“. Dazu hebt man Oberkörper und Beine gleichzeitig einige Zentimeter vom Bo­den und macht mit den seitlich gestreckten Armen beim Ein- und Ausatmen zehnmal zehn kleine Auf-und-ab-Bewegungen.

Zunächst nutzen wir in den Übungen den fahrbaren Teil des „Reformers“. Ich stütze mich mit den Füßen an der Fußstütze ab und drücke die Oberschenkel durch, dehne und strecke die Füße. Dann liege ich auf dem Rücken und hebe die Beine im 45-Grad-Winkel, die Hände halten die Schlaufen der Lederbänder. Jetzt soll ich bei gestreckten Armen mit dem Rücken hochkommen und dabei die bewegliche Ebene nach hinten verschieben. Spontan klappt das nicht. Aber nachdem ich mich darauf konzentriert habe, welche Muskulatur ich ansprechen muss, komme ich ins Sitzen.

„Hanging Pull-Ups“ am Cadillac: Aus dem „V“ kommt man in eine gerade Position und biegt dann den Rücken durch. Quelle: Frank Wilde

Diese Erfahrung wiederholt sich: Immer wieder muss ich mir bewusst ma­chen, welche Muskeln ich zur Ausführung brauche, und diese gezielt aktivieren. So manches Mal habe ich dabei das Gefühl, den betreffenden Muskelstrang überhaupt das erste Mal in meinem Leben bewusst zu gebrauchen.

Einige Übungen werden auf dem Rücken, andere auf dem Bauch durchgeführt. Obwohl es nur wenige Wiederholungen gibt, merke ich durch den beweglichen Untergrund die Intensität: Hier ist nichts oberflächlich, nichts einfach. Außerdem begleitet Trainerin Susanne Görlitz jede Bewegung und korrigiert immer wieder die Ausführung bis zur Perfektion.

Das zweite Gerät ist der „Wunda Chair“. Die eine Seitenwand ist ausklappbar und wird von Spiralen gehalten. Gefühlt alle Muskeln des Körpers braucht man beispielsweise, um im Sitzen die Beine nach oben gestreckt zu halten und mit den Armen im Rücken die bewegliche Wand hoch und runter fahren zu lassen. Ebenfalls viel Körperspannung erfordert es, in Liegestützposition neben dem Gerät auf dem Boden zu stehen und mit einem Arm die bewegliche Klappe auf und ab zu drücken.

„Teaser Reverse“ am Chair: Die Klappe ist beweglich, man muss aufpassen, dass man sie bei der Übung kontrolliert. Quelle: Frank Wilde

Das dritte Gerät heißt „Cadillac“ (und sieht aus wie ein Barren auf einem Hochbett). Die Aufhängung der Trapezstange ist beweglich. Eine Übung sind beispielsweise „Hanging Pull-ups“. Mit Blick zur Decke hänge ich im „Cadillac“, die Füße liegen auf dem Trapez, mit den Armen halte ich mich an den oberen Querstangen fest. Jetzt senke ich den Po Richtung Boden bis zum „V“, dann gehe ich in die gerade Position und biege anschließend den Rücken durch.

Die Stunde vergeht im Nu – die Nachwirkungen halten länger an: Mein Körper gibt mir ein positives Feedback, er fühlt sich gut an, dafür nehme ich den Muskelkater gern in Kauf.

Der Check

Für wen geeignet? Pilates ist für jeden geeignet – körperliche Einschränkungen können im individuellen Training berücksichtigt werden.

Was bringt das? Die großen Muskelketten werden mit dem Ziel trainiert, die Wirbelsäule aufrecht, stabil und beweglich zu erhalten.

Spaßfaktor? Es wird eine Stunde hochkonzentriert geturnt.

Kalorienverbrauch: Je nach In­ten­sität, Art der Übungen, körperlicher Fitness und Gewicht etwa 300 Kalorien.

Das Studio: „Complete Pilates & Yoga“ (Zeißstraße 14, Telefon 0511/ 65 51 89 48) ist ein neues, modern eingerichtetes, 305 Quadratmeter großes Studio mit einem Aufenthaltsraum, Kursräumen, einem Raum mit den Pilates-Geräten und Umkleiden. Die Gruppen sind sehr klein gehalten: Bei Kursen sind es maximal zehn Teilnehmer, an den Geräten maximal vier bis fünf.

Eine Woche Schnuppertraining kostet zehn Euro, eine Schnupperstunde als Einzeltraining mit Geräten 49 Euro. Zehnerkarten gibt es ab 140 Euro. Übrigens: Es gibt auch Pilates-Kursstunden nur für Männer. Mehr Infos HIER im Internet.

„Dieses Training ist Grundlage für jede Sportart“

Susanne Görlitz (52) hat Sport studiert, diverse Ausbildungen im Fitnessbereich gemacht und als Ausbilderin für Trainer gearbeitet. 2004 lernte sie Pilates kennen und machte in dem Bereich ihre erste Ausbildung, viele weitere Fortbildungen folgten. 2012 wurde sie in New York zum „Teacher Trainer“ ausgebildet, 2016 gründete sie die Pilates-Akademie Hannover, in der sie auch ausbildet. 2018 hat sie das Diplom „Spiraldynamik-Advance-Level“ ab­geschlossen.

Was ist Pilates genau?

Pilates ist ein Ganzkörperkrafttraining mit dem Ziel der Aufrichtung und Gesunderhaltung der Wirbelsäule durch Training der Tiefenmuskulatur.

Wie ist Pilates entstanden?

Pilates hat der Deutsche Jo­seph Hubert Pilates erfunden. Schon als Kind hatte er sich für Bewegungslehre interessiert, fand aber die Bewegungen, wie sie im Turnverein geübt wurden, unnatürlich und starr. So entwickelte er seine eigene Trainingsmethode, zunächst für Boxer. Er ging nach England und wurde dort mit Ausbruch des Ersten Weltkrieges interniert, also unterrichtete er die Mitgefangenen. Seine Abteilung soll dann als einzige ausnahmslos die Grippewelle 1918 überlebt haben, das fiel auf. Er wurde ins Lazarett abberufen und hat dort mit Kranken ge­turnt. Daher erinnern auch viele seiner Geräte an Betten. Pilates ist später in die USA gegangen und hat seine Methode immer weiter verfeinert.

Was war sein Ziel?

Pilates wollte, dass der Mensch gesund bleibt. Seine Methode soll energetisieren und leistungsfähiger machen.

Inzwischen ist um Pilates ja ein regelrechter Hype entstanden. Fast alle Fitnessstudios bieten es an ...

Man muss aber genau hinschauen, was da unterrichtet wird. Wir lehren hier die klassische Basis. Das klassische Pilates hat bestimmte Rhythmen, hinter jeder Übung steht eine bestimmte Idee. Pilates hatte dafür Prinzipien aufgestellt, die in jede Übung einfließen sollen: Konzentration, Kontrolle, Präzision, Atmung, Bewegungsfluss und Zentrierung. Die Abfolge der Übungen ist so festgelegt, dass sie aufeinander aufbauen. Der Lehrer turnt nicht mit, er konzentriert sich nur auf den Unterricht und leitet an.

Ist das in den Fitness-Studios anders?

Man kann das nicht pauschal sagen, aber in den Fitness-Studios greifen die Trainer meist einfach Übungen aus dem Zu­sammenhang heraus und mi­xen sie manchmal sogar noch mit anderen Elementen – das hat mit der klassischen Pilates-Idee nichts zu tun. Viele Trainer haben auch nur einen Wochenendtrainerkurs Pilates ge­macht und unterrichten dann. Um Pilates wirklich zu begreifen, muss man sich viel intensiver damit beschäftigen.

Reicht Pilates als Training, um fit zu sein?

Pilates ist die Grundlage für jede andere Sportart. Ich habe hier Triathleten, Crossfitter und andere, die ihre Leistung verbessern wollen, ich bekomme aber auch Menschen von Or­thopäden geschickt, die eine jahrelange Schmerz-Odyssee hinter sich haben. Das ist be­eindruckend, wie Pilates ihnen hilft.

Was machen Sie selbst neben Pilates, um fit zu bleiben?

Ich schwimme, laufe, fahre Fahrrad, betreibe Krafttraining und Yoga und mache Functional und Crossfit.

Von Maike Jacobs