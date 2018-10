Hannover

Die Luft in Hannover ist immer noch zu dreckig. Die Grenzwerte für Stickoxid werden weiter überschritten. Der Politik hat die Verwaltung nun am Montag im Umweltausschuss einen Masterplan mit zahlreichen Maßnahmen vorgestellt. Viele Millionen Euro würde die Umsetzung des Programms kosten. Es wird laut Umweltdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette aber nicht reichen, um Dieselfahrverbote zu verhindern.

Den „Green City Plan Hannover“ hat die Stadt von externen Gutachtern erstellen lassen. Er war nötig, damit sie in den Genuss von von Fördermitteln des Bundes aus dem „Sofortprogramm Saubere Luft 2017 – 2020“ kommen kann. 2,55 Millionen Euro hat die Stadt schon zugesagt bekommen und hofft auf weitere 14 Millionen Euro. Von den Gutachtern hat sie 32 Maßnahmen auf ihre Wirkung untersuchen lassen.

Dazu gehören Tempo 30 auf besonders betroffenen Straßen wie der Göttinger Straße und Friedrich-Ebert-Straße sowie der Marienstraße, eine bessere Ampelsteuerung sowie eine Reihe von Vorschlägen, die den öffentlichen Nah- sowie den Radverkehr attraktiver machen sollen. Erreichen lässt sich das aus Sicht der Verwaltung aber nur, wenn es ein „weniger Auto“ im Straßenraum gebe, schreibt sie.

Viel verspricht sich die Stadt von der Digitalisierung der Verkehrssteuerung. „Hannoverkehr“ heißt das Programm, für das die Stadt schon knapp eine Million Euro Förderung vom Bund zugesagt bekommen hat. Dieses will sie weiter ausweiten, zum Beispiel mehr Ampeln an den neuen Verkehrsrechner anschließen. Die Verwaltung geht davon aus, dass sich dadurch die Luftverschmutzung durch den Autoverkehr auf einigen Abschnitten um zehn Prozent senken ließe, zu Spitzenzeiten sogar um bis zu 25 Prozent.

Testweise will die Stadt schon 2019 und 2020 eine neue Smartphone-App einführen. Sie soll Autofahrer mit Ampeln verbinden und diesen „Empfehlungen für ein optimales Fahrverhalten“ geben, heißt es in dem Papier, das die Verwaltung der Politik vorgelegt hat. Sollten 30 Prozent der Autofahrer das Angebot nutzen, könnten die Emissionen durch den Verkehr um weitere sieben Prozent gesenkt werden, so die Einschätzung. Weitere fünf Prozent an Einsparungen verspricht sich die Stadt durch eine Digitalisierung der Parkplätze im öffentlichen Raum, was den Parksuchverkehr reduzieren soll.

Die Vorschläge der Stadt für den öffentlichen Nahverkehr haben es in sich. Sie fordert die zuständige Region auf, „die Tarifregelungen zu überdenken“ und bezieht sich auf den Vorschlag des Ampel-Bündnisses, ein 365-Euro-Ticket einzuführen. Seitens der Regionsverwaltung und der Regionspolitik war das schon auf deutliche Ablehnung gestoßen. Die Stadt erhofft sich davon aber schon ab 2020, dass mehr Bürger auf den öffentlichen Nahverkehr umsteigen. Allerdings räumt sie auch ein, dass mehr als 40 Prozent der Einnahmen durch den Ticketverkauf wegfielen, zudem erhebliche Investitionen in den Netzausbau nötig wären.

Außerdem setzt sich die Stadt dafür ein, dass die Auslastung der Stadtbahnen live erfasst und übertragen werden soll, um deren Einsatz besser zu planen. Überfüllungen sollen vermieden werden, was die Attraktivität steigern soll. Ebenfalls attraktiver werden soll der Nahverkehr durch W-Lan in Bussen und Bahnen.

Den Radverkehr will die Verwaltung fördern durch den Ausbau von Radschnellwegen und weiteren Teilen des Netzes. In dem neuen Papier der Stadt tauchen auch die Velorouten auf, die der Radfahrerclub ADFC gefordert hat. Außerdem plant die Stadt den „massiven Ausbau“ von Bike&Ride-Plätzen. Zudem soll es zusätzliche Fahrradparkhäuser geben sowie mehr Fahrradparkanlagen in Wohnquartieren.

Für besonders schmutzige Straßen haben die Gutachter ausgerechnet, in wie weit sich die Kombination einer Reihe von Maßnahmen auf die zu hohen Stickoxidwerte in der Luft auswirken. Das Ergebnis ist jedoch überschaubar. Dies führe „nicht dazu, dass wir den Grenzwert einhalten“, betonte Umweltdezernentin Tegtmeyer-Dette. Die Stadt werden nicht darum herumkommen, weiter Dieselfahrverbote für bestimmte Straßen „zu prüfen und zu beantragen“.

Von Christian Bohnenkamp