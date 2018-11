Hannover

Von der Party im Bowling-Center bis zur Silvestergala im Hotel finden in Hannover zahlreiche Feten zum Jahreswechsel statt. Da ist garantiert für jeden was dabei!

Die größte Party

Wo? Hannover Congress Centrum (Theodor-Heuss-Platz 1-3)

Wann? Ab 20 Uhr

Was? Die Silvesterparty im HCC gilt als die größte in der Stadt und ist schon viele Jahre in der Feierszene etabliert. Sie wird vom Hamburger Radiosender Njoy präsentiert. Dieses Jahr ist sie wieder auf mehrerem Ebenen mit unterschiedlichen Musikrichtungen aufgeteilt. Im Kuppelsaal wird House und Dance von „The Disco Boys“ aus Hamburg gespielt. Außerdem legen die DJs Aleksey und Fab Flow aus Hannover auf und es wird eine Tanzperformance geben. Im Leibniz Saal wird ein Mix aus R&B, Hip Hop und Disco-Klassikern gespielt. Hier legen Jonny Joka aus Hamburg sowie Muray aus Berlin auf – und es gibt noch einen Spezialgast. Neu ist bei der Silvesterparty im HCC dieses Jahr der 80er/90er-Bereich im Runden Saal. Tom Wilcox, der auch schon die 90er-Parties „Flashback“ im RP5 schmiss, legt hier auf. Als Rahmenprogramm treten Tänzerinnen, Walk Acts und eine Violinistin auf. Für die kulinarische Versorgung gibt es verschiedene Essensstände und Bars.

Wie viel? Tickets kosten an der Abendkasse 39 Euro. Im Vorverkauf kosten sie bis zum 30. November 24 Euro und vom 1. bis 31. Dezember 33 Euro (plus Gebühren). Der Vorverkauf findet in den HAZ- und NP-Ticketshops statt (zum Beispiel Lange Laube 10).

Die Casino-Party

Wo? Central-Hotel Kaiserhof (Ernst-August-Platz 4)

Wann? Ab 19 Uhr

Was? Gemeinsam mit der Spielbank Hannover gibt das Central-Hotel Kaiserhof eine Silvester-Party mit dem Motto „One night in Vegas – Ocean’s Eleven“. Übersetzt bedeutet das: eine Neujahrs-Nacht wie in Las Vegas. Von Black Jack bis Roulette sind alle Elemente untergebracht, die solch ein Motto so braucht. Die Band „The Ellingtones“ sorgt für die musikalische Begleitung.

Wie viel? Das Silvesterbuffet kostet 139 Euro pro Person, das 6-Gang-Menü 159 Euro und das 7-Gang-Menü 169 Euro. Die Gänge-Menüs entscheiden sich, indem beim 7-Gang-Menü noch ein Champagnersorbet inbegriffen ist. In jeder Verpflegung-Pauschale sind Getränke sowie ein Mitternachtssnack enthalten. Tickets können telefonisch unter der 0511/3683940 oder via E-Mail unter der Adresse bankett@centralhotel.de reserviert werden. Gekaufte Karten können bis zum 30. November kostenfrei storniert werden.

Die Klassiker-Party

Wo? Capitol (Schwarzer Bär 2)

Wann? Ab 21 Uhr

Was? Im Capitol findet jedes Jahr eine Silvesterparty statt. Die DJs Michael Gürth und Giorgio Stoffregen geben die Musik vor und spielen einen tanzbaren Mix quer durch alle angesagten Musikrichtungen. Neben Party gibt es auch Kulturelles: Der Film-Klassiker „Dinner For One“ wird übertragen und es gibt Mitternachtskrapfen. Tipp: Wer vor 22 Uhr kommt, erhält ein kostenloses Begrüßungsgetränk.

Wie viel? An der Abendkasse kosten die Tickets 20 Euro, im Vorverkauf 18 Euro. Diese können telefonisch unter der Rufnummer 0511/12123333, online unter oder in den NP-Ticketshops (zum Beispiel Lange Laube 10) bestellt und gekauft werden.

Die Brauerei-Party

Wo? Brauhaus Ernst August (Schmiedestraße 3)

Wann? Ab 19 Uhr mit Tickets aus dem Vorverkauf, ab 20:30 an der Abendkasse, Musik ab 21 Uhr.

Was? Musikalisch ist diese Party wohl die Vielfältigste: Ab 21 Uhr tritt „Bäm“ auf, eine Gruppe aus zwei Sängerinnen, einem Sänger und einem Rapper. Die Künstler performen einen Mix aus R&B, Hip Hop, Dance, Soul und Rockmusik. Später legen die Brauhaus-DJs Maik und Chris auf und spielen aktuelle Club-Musik. Auch kulinarisch ist die Auswahl groß: Jeder Besucher kann sein Silvestermenü selber zusammen stellen – ob einfach, im Zwei- oder Drei-Gang-Menü.

Wie viel? Die Vorverkaufs-Tickets kosten 18 Euro und beinhalten reservierte Plätze und einen Willkommens-Prosecco. Der Vorverkauf ist direkt am Brauhaus oder telefonisch unter der Rufnummer 0511/365950. An der Abendkasse gibt es die Tickets für 15 Euro.

Die Electro-Party

Wo? Kulturzentrum Faust, 60er-Jahre-Halle und Mephisto (Zur Bettfedernfabrik 2)

Wann? Ab 22 Uhr

Was? Im Mephisto auf dem Faust-Gelände wird es elektronisch: Hier spielen Daniel White, Fraeulein Meier und Diskopeitsche einen Mix aus Electro und Disco House. DJ Tausendsascha, der sonst die 90er-Party in der Faust schmeißt, spielt in der 60er-Jahre-Halle tanzbare Songs aus allen Zeiten. Genres: Indie, Rock, Hip Hop, 90er, Swing, Oldies, Electro und Alternative. Die Silvesterfete heißt „Faust auf Faust“.

Wie viel? An der Abendkasse kosten die Tickets 12 Euro, im Vorverkauf 10 Euro zuzüglich einer Vorverkaufsgebühr von 10 Prozent. Vorverkaufsstellen finden Sie zum Beispiel in der Kronenstraße 12 oder auf dem Lichtenbergplatz 7. Im Internet gibt es die Tickets auf der Faust-Homepage (siehe unten). Sie können bis um 16 Uhr am Veranstaltungstag bestellt, online bezahlt und selber ausgedruckt werden. Außerdem sind sie übertragbar.

Die Familien-Party

Wo? Bowling World Hannover (Osterstraße 42)

Wann? Ab 19 Uhr

Was? Eine echte Alternative für Disco-Parties und eine Möglichkeit, als Familie ins neue Jahr zu feiern, bietet die Bowling World Hannover. Die Silvesterfete vereinbart Bowling-Spaß und DJ-Musik. Was alles im Preis (siehe unten) inbegriffen ist: Getränke und Speisen inklusive Mitternachtssnacks, ein Silvesterquiz, eine Kinder-Rallye und eine Casino-Rallye, Billard, Dart und Airhockey – und natürlich Bowling inklusive Leihschuhe. Ausdrücklich erwünscht: Kommen Sie in Ihrer schönsten Abendgarderobe. Vielleicht werden Sie sogar prämiert.

Wie viel? Die Tickets kosten 89 Euro für Erwachsene und 39 Euro für Kinder unter 16 Jahre. Sie sind direkt am Counter der Bowling World Hannover erhältlich.

Die Hotel-Party

Wo? Dormero Hotel (Hildesheimer Straße 34-38)

Wann? Von 19 Uhr bis 3 Uhr

Was? „Red Black White“ – so lautet das Motto der Silvestergala 2018 im Dormero Hotel. Dabei gibt es verschiedene Party-Pakete: Mit dem Paket „Festsaal“ wird mit DJ im Festsaal gefeiert. Es gibt dort ein Begrüßungsgetränk, ein Gourmetbuffet, ein Glas Sekt zum Jahreswechsel, einen Mitternachtssnack und feste Sitzplatzreservierung. Mit dem Paket „Restaurant“ gibt es das Gleiche – allerdings wird im Restaurant gespeist und in der Hotelbar (die „Sonderbar“) gefeiert. Die Flaniertickets gelten ab 23 Uhr und beinhalten lediglich ein Glas Sekt zum Anstoßen auf das neue Jahr sowie einen Mitternachtssnack.

Wie viel? Das Paket „Festsaal“ kostet 119 Euro pro Person, mit Übernachtung und Frühstück 209 Euro im Einzelzimmer und 339 Euro für zwei Personen im Doppelzimmer. Das Paket „Restaurant“ kostet 89 Euro pro Person, mit Übernachtung und Frühstück 179 Euro im Einzelzimmer und 279 Euro für zwei Personen im Doppelzimmer. Das „Flanierticket“ kostet 39 Euro. Karten für Kinder kosten 50 Prozent des regulären Preises. Die Ticketreservierung ist via Telefon über die 030/20213300 oder per E-Mail an hannover@dormero.de möglich.

Die günstige Party

Wo? Chéz Heinz (Liepmannstraße 7B)

Wann? Ab 23 Uhr

Was? Bei Chéz Heinz findet dieses Jahr die elfte Silvestersause statt. Auflegen werden die DJs Devario und Margodt – mit einem Mix aus den tanzbarsten Ohrwürmern von „Hit me baby one more time“ von Britney Spears bis zu „Backstreets back“ von den Backstreet Boys. Als Begrüßungsdrink bekommen die Gäste den Longdrink „Sterbehilfe“ aus der hauseigenen Manufaktur.

Wie viel? Der Eintritt kostet 5 Euro an der Abendkasse.

Die Theater-Party

Wo? Schauspielhaus (Prinzenstraße 9)

Wann? Ab 23 Uhr

Was? Theaterfreunde können im Foyer des Schauspielhauses in das neue Jahr feiern. Dort wird es einen DJ und Discokugel geben, die Bar wird geöffnet. Vor Partybeginn (23 Uhr) finden Silvesteraufführungen statt. Um 18 und 20 Uhr wird „Iggy – Lust for Life“ von Sascha Hawemann und Johannes Kirsten gespielt (die Karten kosten 30 bis 50 Euro).

Wie viel? 22 Euro – die Karten-Hotline ist 0511/99991111. Online gibt es die Tickets unter

Die Gala-Party

Wo? Leonardo Hotel (Tiergartenstraße 117)

Wann? Von 19 bis 1:30 Uhr

Was? Die Silvester-Gala des Kulturbüros Kirchrode findet im Leonardo Hotel am Tiergarten statt. Im Preis (siehe unten) inbegriffen sind ein Begrüßungsgetränk, ein Gala-Buffet mit kalten und warmen Speisen, Live-Musik, ein Show-Programm, Bleigießen und eine Mitternachts-Suppe. Abendgarderobe ist erwünscht.

Wie viel? Die Karten kosten 115 Euro. Eine optionale Übernachtung im Hotel kostet zusätzlich 83 Euro im Einzelzimmer und 49,50 Euro pro Person im Doppelzimmer. Mit inbegriffen ist das Frühstücksbuffet. Die Tickets können telefonisch unter der Rufnummer 0511/52489952 oder per E-Mail an kultur30559@t-online.de vorreserviert werden. Die reservierten Karten können an folgenden Abholterminen an der Rezeption des Hotels abgeholt werden: 22. November von 18 bis 20 Uhr, 25. November von 10 bis 12 Uhr und 2. Dezember von 17 bis 19 Uhr. Nach Vorabüberweisung können die Karten für Nicht-Hannoveraner auch per Post verschickt werden.

Von Josina Kelz