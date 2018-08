Hannover

Keine Atempause, noch ein Festival wird gemacht: Die legendären Fehlfarben ergänzen das Line-up des diesjährigen Fährmannsfests, das am Freitag beginnt.

Auf der Musikbühne spielen an den drei Tagen 17 Bands, darunter am Freitag Shantel und The Esprits, Sonnabend neben Fehlfarben Montreal sowie Sonntag Tequila & the Sunrise Gang und Zugezogen Maskulin. Karten kosten Freitag und Sonnabend 15 Euro. Der Eintritt am Sonntag ist frei – wie auch der zur Kulturbühne und dem Kinderfest, die Sonnabend und Sonntage stattfinden.

Freitag, ab 16 Uhr

16.30 Uhr - Escape

17.25 Uhr - Matagalpa

18.25 Uhr - Colour Haze

19.55 Uhr - The Espirits

21.30 Uhr - Shantel & Bucovina Club Orkestar

Sonnabend, ab 14 Uhr

Musikbühne:

15 Uhr - HLS Bigband

16.10 Uhr - Source of Rage

17.20 Uhr - One Strike Left

18.30 Uhr - Alex Mofa Gang

20.00 Uhr - Montreal

21.30 Uhr - Fehlfarben

Kulturbühne:

17 Uhr - Die Eisbrecher

19.20 Uhr - Song-Gong-Show

20.30 Uhr - Macht Worte!

22 Uhr - Yunus

Sonntag, ab 14 Uhr

Musikbühne:

15 Uhr - Massentrend

15.50 Uhr - The Planetoids

16.40 Uhr - Joan Randall

17.45 Uhr - Antiheld

19.15 Uhr - Tequila & The Sunrise Gang

20.45 Uhr - Zugezogen Maskulin

Kulturbühne:

16 Uhr - Ego Super

17.30 Uhr - The Boppin´Blue Cats

19 Uhr - Imperial Tunfisch

21 Uhr - Modell Bianka

Mehr Informationen auf www.faehrmannsfest.de