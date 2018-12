Hannover

Damit Sie rund um Silvester und Neujahr nicht auf frische Brötchen zum Frühstück verzichten müssen, haben wir hier eine Übersicht über die Bäckereien zusammengestellt, die trotz Feiertag geöffnet haben.

Norden

Bäckerei Gaues

Von-Alten-Straße 21a in Großburgwedel und Marktstraße 10 in Burgdorf, am 31.12. von 7 bis 14 Uhr geöffnet und an Neujahr geschlossen.

Bäckerei Hartmann

Hauptstraße 14a in Godshorn und Schulenburger Landstraße 254 in Vinnhorst, am 31.12. von 7 bis 13 Uhr geöffnet und an Neujahr geschlossen.

Bäckerei Kasper

Vahrenwalder Straße 66 und Tempelhofweg 6, am 31.12. von 6 bis 16 Uhr geöffnet und an Neujahr geschlossen.

Bäckerei Künne/Hofbäckereie

Clausthaler Weg 2, am 31.12. von 6 bis 13 Uhr geöffnet und an Neujahr geschlossen.

Marché Mövenpick

Flughafenstraße 1 (Terminal B), jeden Tag von 4 bis 19.30 Uhr geöffnet. Je nach Flugplan auch länger geöffnet.

Bäckerei Göing

Alle Filialen haben am 31.12. geöffnet und zwar von 6.30 oder 7 Uhr bis 12 Uhr, einige sogar bis 13 oder 14 Uhr. An Neujahr haben alle geschlossen.

Bäckerei Steinecke

Herrenhäuser Kirchweg 38, am 31.12. von 6 bis 13 Uhr geöffnet. An Neujahr ist geschlossen.

Landbäckerei Bosselmann

Ferdinand-Wallbrecht-Straße, am 31.12. von 7 bis 17 Uhr geöffnet. An Neujahr geschlossen.

Süden

Bäckerei Borchers

Hildesheimer Straße 44, Alte Döhrener Straße 28, am 31.12. von 6.30 bis 13 Uhr. An Neujahr geschlossen.

Buck`s Backparadies

Hildesheimer Straße 258, Marienstraße 57, Heinrichstraße 18 und Fiedelerstraße am 31.12. von 6 bis 13 Uhr geöffnet. An Neujahr geschlossen.

Calenberger Backstube

Stephansplatz 13, am 31.12. von 8 bis 14 Uhr geöffnet. An Neujahr geschlossen.

Landbäckerei Bosselmann

Tiergartenstraße 124, am 31.12. von 7 bis 12 Uhr, am Neujahr geschlossen. Kurze-Kamp-Straße, 31.12. von 6.30 bis 13 Uhr. An Neujahr geschlossen.

Bäckerei Gaues

Brabeckstraße 9 und Sallstraße 24 am 31.12. von 7 bis 14 Uhr geöffnet und an Neujahr geschlossen.

Handbäcker

Lutherstraße 69, am 31.12. von 8 bis 12 Uhr geöffnet und an Neujahr geschlossen.

Gehrdener Backhaus

Lutherstraße 26, am 31.12. von 6.30 bis 13 Uhr geöffnet und an Neujahr geschlossen.

Bäckerei Hartmann

Hinter dem Dorfe in Bemerode, am 31.12. von 7 bis 13 Uhr und an Neujahr geschlossen.

Bäckerei Künne/ Hofbäckerei

Fiedelerstraße 19, am 31.12. von 6 bis 13 Uhr und an Neujahr geschlossen.

Bäckerei Göing

Alle Filialen haben am 31.12. geöffnet und zwar von 6.30 oder 7 Uhr bis 12 Uhr, einige sogar bis 13 oder 14 Uhr. An Neujahr haben alle geschlossen.

Back-Factory

Gretchenstraße, am 31.12. von 6 bis 18 Uhr und an Neujahr von 7 bis 20 Uhr geöffnet.

Auch interessant:Wenn Sie mal wieder außer Haus frühstücken wollen, haben wir da ein paar schöne Café-Tipps.

Westen

Buck's Backparadies Limmerstraße 51, am 31.12. von 6 bis 13 Uhr geöffnet und an Neujahr geschlossen.

Calenberger Backstube Göttinger Chaussee 121, am 31.12. von 6 bis 13 Uhr geöffnet und an Neujahr geschlossen.

Bäckerei Göing Alle Filialen haben am 31.12. geöffnet und zwar von 6.30 oder 7 Uhr bis 12 Uhr, einige sogar bis 13 oder 14 Uhr. An Neujahr haben alle geschlossen.

Bäckerei Künne/ Hofbäckerei Lindener Marktplatz 9, Hauptstraße 44, am 31.12. von 6 bis 13 Uhr geöffnet und an Neujahr geschlossen.

Bäckerei Schüler Richard-Lattorf-Str. 35, am 31.12. von 7 bis 12 Uhr geöffnet und an Neujahr geschlossen.

Yufka Wittekindstraße 24, am 31.12. von 6.30 bis 21 Uhr und an Neujahr von 7.30 bis 19 Uhr geöffnet.

Bäckerei Rehbock Badenstedter Strasse 130,am 31.12. von 8 bis 11 Uhr, Wunstorfer Strasse 26, am 31.12. von 7 bis 15 Uhr geöffnet und an Neujahr geschlossen.

Back-Factory: Schwarzer Bär 8, am 31.12. von 6 bis 16 Uhr und an Neujahr von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

Mitte

Landbäckerei Bosselmann

Die Filialen im Hauptbahnhof haben an allen Feiertagen geöffnet, am 31.12. von 6 bis 23 Uhr und an Neujahr von 7 bis 22 Uhr.

Back-Factory

Niki-de-Saint-Phalle-Promenade 78, am 31.12. 4.30 bis 18 Uhr geöffnet, an Neujahr von 4.30 bis 23 Uhr geöffnet; am Kröpcke/Niki-de-Saint-Phalle-Promenade 13 am 31.12. von 5 bis 16 Uhr und an Neujahr von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

Bäckerei Göing

Alle Filialen haben am 31.12. geöffnet und zwar von 6.30 oder 7 Uhr bis 12 Uhr, einige sogar bis 13 oder 14 Uhr. An Neujahr haben alle geschlossen.

Osten

Bäckerei Kasper

Guerickestraße 2, am 31.12. von 6 bis 16 Uhr und an Neujahr geschlossen.

Buck's Backparadies

Podbielskistraße 1, am 31.12. von 6 bis 14 Uhr geöffnet und Neujahr geschlossen, Podbielskistraße 146, am 31.12. von 6 bis 13 Uhr geöffnet und an Neujahr geschlossen.

Bäckerei Künne/ Hofbäckerei

Sahlkamp 102 und Podbielskistraße 107, am 31.12. von 6 bis 13 Uhr und an Neujahr geschlossen.

Bäckerei Steinecke

Podbielskistraße 96, am 31.12. von 6 bis 13 Uhr geöffnet und an Neujahr geschlossen.

Bäckerei Pieper

Berckhusenstraße 83, Kirchröder Straße 107, Anderter Straße 128, Groß-Buchholzer Straße 22, am 31.12. von 6 bis 13 Uhr geöffnet und an Neujahr geschlossen.

Von RND