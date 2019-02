HANNOVER

Aus dem Klinikum Siloah sind am Sonntag etwa 40 Endoskope gestohlen worden, die einen Wert von über eine Million Euro haben. Nach NP-Informationen haben sich die Diebe Zugang zu verschlossenen Bereiches des Krankenhauses verschafft – wohl verkleidet als Handwerker am besucherstarken Sonntagnachmittag. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen, wegen der aktuell laufenden Ermittlungen wollte sie darüber hinaus keine Angaben zu den Umständen des Endoskopen-Diebstahls machen.

Das Siloah musste am Montag einige geplante Untersuchungen kurzfristig absagen, hat sich inzwischen aber Ersatzgeräte beschafft, wie aus einer hausinternen Meldung des Krankenhauses hervorgeht. Bis Ende der Woche soll der normale Regelbetrieb mit Leihgeräten wieder aufgenommen sein, heißt es weiter.

Das Siloah in Hannover war am Wochenende nicht einziges Ziel der Diebe, auch in einem Bielefelder Krankenhaus haben sie zugeschlagen. Wie das Westfalen-Blatt berichtet, war das städtische Klinikum Rosenhöhe das Ziel, der Schaden beläuft sich auf einen hohen fünfstelligen Betrag. In Hannover war zuletzt ein Fall bei der MHH bekannt geworden, als Unbekannte über Pfingsten 2018 die medizinischen Untersuchungsgeräte im Wert von über 750 000 Euro entwendeten.

Endoskopen-Diebstahl scheint generell ein lukratives Geschäft zu sein, denn deutschlandweit werden die medizinischen Geräte seit Jahren aus Krankenhäusern entwendet. In Trier wurde im Frühjahr 2018 zwei Südamerikanern der Prozess gemacht. Sie sollen zu einer Bande gehören, die im Auftrag die Endoskope gestohlen und sie dann in ihr Heimatland geschickt haben, wo sie dann verkauft wurden. Endoskope werden in der Regel für minimalinvasive operative Eingriffe eingesetzt. Mit den Geräten, eine Art Miniaturkamera plus Beleuchtungseinrichtung mit Kaltlicht, erkunden Ärzte aber auch Körperhöhlen und Hohlorgane ihrer Patienten.

Von Andreas Voigt