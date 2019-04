Hannover

Vielerorts brannten bereits am Karsamstag die Osterfeuer in Hannover und der Region. Wir haben die schönsten Fotos unserer Leser in einer Bildergalerie zusammengestellt.

Zur Galerie Das sind die besten Fotos und Schnappschüsse unserer Leser vom Osterfeuer 2019.

Von RND/sis