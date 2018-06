Es konnte nicht mehr so weitergehen – die Cebit in Hannover musste neu erfunden werden. Die kriselnde Erfolgsmesse sollte wieder jünger, hipper und natürlich auch erfolgreicher werden. Doch wie kommt der neue Rahmen aus Konzerten und Lounge-Ecken beim Messe-Publikum an? Die NP hat sich umgesehen – in der City, auf dem Messegelände und natürlich auch beim Mando Diao-Konzert.