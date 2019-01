Hannover

Noch einmal wummerten elektronische Beats im Keller des Wasserturms an der Vahrenwalder Straße. Knapp 2200 Menschen feierten die letzte Party des Jahres in der Traditions-Location – die gleichzeitig die letzte Party für immer im Wasserturm war. Denn im neuen Jahr wird das Gebäude zum Büro- und Gewerbekomplex. Und um es nochmal so richtig krachen zu lassen, kam sogar der Erfolgs-DJ und Echo-Gewinner „Alle Farben“ aus Berlin vorbei.

Wasserturm holte große Stars in die Stadt

„Der Wasserturm ist für mich eine der schönsten Locations – und ich freue mich, bei der letzten Party dabei sein zu können“, sagte er, bevor er um ein Uhr seine zweistündige Show begann. Und die zog einige Besucher an. So zum Beispiel Olli Jascrowski (25), der extra aus Bremen angereist war, um Alle Farben zu sehen.

Der Wasserturm hatte sich in den vergangenen Jahren einen Ruf mit seinen Musik-Acts gemacht. So trat unter anderem DJ Robin Schulz beim „Crazy Sense Festival“ auf dem Wasserturm-Gelände auf, Lena Meyer-Landrut sang vor 300 Fans für die „MTV Live Session“, US-Star Sean Paul trat auf und Marc Terenzi veranstaltete seine „Horror Nights“ an Halloween.

„Ich habe im Wasserturm schon tolle Feten erlebt – deshalb bin ich auch heute hier“, sagte Sarah Fischer (24). „Es ist sehr schade, dass es die letzte Party ist. So eine besondere Location gibt es nicht nochmal!“ Um diese besondere Location noch ein letztes Mal zu feiern, kamen auch Gäste aus der Ferne angereist. Zum Beispiel Thorsten Harenze (61), der mit Frau und Sohn aus Bad Gallersheim im Harz kam.

Ein emotionaler Abschied

Ein emotionaler Anlass – vor allem für den bisherigen Betreiber Jan Witte. „Es sind heute viele Freunde gekommen, um ein letztes Mal mitzufeiern. Ich bin traurig – im Wasserturm steckt sehr viel Liebe von mir.“ Trotzdem schaut Witte optimistisch auf die Zukunft des Wasserturms: „Ich bin sehr glücklich, dass Gregor Baum das Gebäude übernommen hat. Er hat viel mehr finanzielle Möglichkeiten als ich, es zu pflegen. Ich bin mir sicher, er wird etwas Tolles draus machen!“

Und wie geht es für Witte weiter? Der 41-Jährige steigt beim Megapark auf Mallorca ein. In der Riesen-Diskothek am Ballermann wird er das Booking und Consulting für die elektronischen Acts übernehmen, sagt er. „Ich möchte in der Zeit auf Mallorca neue Inspirationen für Hannover sammeln. Denn Hannover wird immer mein Hauptwohnsitz bleiben“, so Witte.

Doch an diesem Abend gab es keine Zukunftsmusik – sondern der Moment wurde nochmal so richtig genossen. Auf zwei Flächen wurde getanzt. Auf einer legte auch der Hannoveraner DJ Wencki auf. Und um Mitternacht knallte ein zehnminütiges Feuerwerk über dem Turm. Der Wasserturm hat sich nochmal laut und schillernd verabschiedet – so wie man die einstige Event-Location kannte.

Von Josina Kelz