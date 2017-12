Die Stadt hat einen neuen mobilen Blitzer in Betrieb genommen. Das futuristisch wirkende Gerät war zuerst in der Marienstraße im Einsatz. Das Gerät fotografiert Temposünder, liefert aber auch Langzeitanalysen über die Verkehrsdichte und das Tempo aller anderen Autofahrer.

© Thomas

Bußgeld

Die große Verkehrssünderbilanz für Hannover

Die Verkehrsverstöße bringen den Kommunen viel Geld ein, Jahr für Jahr. Die NP hat sich die Sache in der Region Hannover angeschaut und erklärt, wie viel geblitzt wurde, was das einbrachte – und wie es in Punkto „Knöllchen“ aussieht.