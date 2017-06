Verkehr

Gerade ist einiges los auf den Straßen. Hier unser Überblick:

Hannover. Heute beginnen die Bauarbeiten am Pferdeturm. Im Bereich Kirchröder Straße in Richtung Pferdeturm wird es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Mehrere Strecken werden einspurig gemacht. Grund dafür sind notwendige Renovierungsarbeiten an den Bahngleisen.

– Zwei Kilometer Stau sind es auf der B6 Hannover Richtung Nienburg zwischen der Herrenhäuser Straße und der A2-Ausfahrt Herrenhausen.

- Auf der A2 Braunschweig Richtung Dortmund gibt es zwischen dem Kreuz Hannover-Ost und Hannover-Bothfeld drei Kilometer stockenden Verkehr.

- Auf der L395 ist zwischen der B441 und Stöcken ein Stau von einem Kilometer Länge entstanden.

- Außerdem ist auf der A7 Hannover Richtung Hamburg gibt es eine Unfallstelle zwischen Hannover-Nord und Mellendorf. Im Moment sind dort nur zwei Fahrstreifen frei.

Von hee