Hannover

Bitte nicht den Kindern verraten: Es gibt mehr als einen Weihnachtsmann. Und wo? Bei der Agentur für Arbeit.

Es klingt vielleicht etwas unromantisch, aber in der Realität ist das Weihnachtsmann-Sein durchaus mit Arbeit verbunden – und die muss irgendwer erledigen. Bei der Arbeitsagentur in Hannover gibt es deshalb eine eigene Vermittlung mit aktuell zehn Weihnachtsmännern.

„Es gibt nur noch Fake-Weihnachten“

Einer davon ist Wolfram Wallrabenstein. Der 77-Jährige mimt schon seit zehn Jahren den Weihnachtsmann – und das mit einer Mission: „Die Tradition lebt ja leider kaum noch, es gibt nur noch Fake-Weihnachten mit viel zu großen Geschenken. Ich versuche dem durchaus vorhandenen Wunsch nach traditionell-weihnachtlicher Stimmung nachzukommen.“

Und wie macht er das genau? Fünf Minuten vor Ankunft rufe er die Eltern an, damit sie vorgewarnt sind und die Geschenke auf die Terrasse stellen können. Dort packt Wallrabenstein sie dann in seinen großen Sack – und klingelt an der Tür. „Dann setze ich mich auf die Couch und bitte das jüngste Kind um ein Glas Wasser. Die sind immer unglaublich stolz, wenn sie dem Weihnachtsmann etwas bringen dürfen.“ Dann kommen die Klassiker: Weihnachtslieder, Bescherung.

So werden Sie Weihnachtsmann Die Weihnachtsmann-Vermittlung der Agentur für Arbeit sucht noch nach Weihnachtsmännern! Die Tätigkeit ist in der Regel auf selbstständiger Basis. Die Arbeitsagentur vermittelt jedoch neben solchen klassischen Mini-Jobs auch befristete, sozialversicherungspflichtige Stellenangebote. Gefragt sind Männer, die im Optimalfall mit „stattlicher Figur“ ausgestattet sind, so sagt es die Arbeitsagentur. Ein Rausche-Bart sei wünschenswert – darf aber gerne auch künstlich sein. Am wichtigsten sei die Liebe zum Weihnachtsfest – und die wird beim Auswahlverfahren auch getestet: „Der Kandidat muss im Kostüm Weihnachtslieder und -gedichte vortragen“, sagt Holger Habenicht von der Agentur für Arbeit. „Es muss deutlich werden, dass der Bewerber ein Bezug zu dem christlichen Fest hat.“ Außerdem wird Einfühlsamkeit, Zuverlässigkeit und ein guter Umgang mit Kindern vorausgesetzt. Die Weihnachtsmänner dürfen durchaus auch jünger sein, Studenten sind willkommen. Auch weibliche Weihnachtsengel sind gefragt. Meistens sind es aber dann doch Rentner, die in erster Linie nicht des Geldes wegen Weihnachtsmann werden, sondern um Kindern ein schönes Fest zu bescheren. Interesse? Melden Sie sich bei der Cityjobvermittlung unter Telefon 0511/919 15 40.

Für einen gelungenen Heiligabend muss der Weihnachtsmann aber schon einen Tag vorher ran: Dann fährt Wallrabenstein seine Route ab – damit alles reibungslos verläuft. Denn der Zeitplan ist eng durchgetaktet: nur 15 Minuten Zeit hat er pro Haushalt – mehr als fünf Besuche seien trotzdem nicht zu schaffen.

Termine entscheidet jeder Weihnachtsmann selbst

Auch Weihnachtsmann-Kollege Axel Richter (65) kennt das: „Wenn ich mit meinen Hausbesuchen durch bin, lege ich mich zuhause erst einmal unter meinen eigenen Weihnachtsbaum und schlafe“, so kaputt sei der auch im wahren Leben bärtige Mann dann.

Wie viele Termine gemacht werden, das entscheidet jeder Weihnachtsmann selber, sagt Holger Habenicht von der Agentur für Arbeit: „Manche arbeiten schon in der gesamten Vorweihnachtszeit, manche nur an Heiligabend, andere auch noch an den Weihnachtstagen nach dem 24. Dezember. Das teilt sich jeder selber ein.“

Genauso differenziert sehe es mit der Bezahlung aus: Wie teuer der Weihnachtsmann ist, entscheidet er selber, denn die Tätigkeiten werden größtenteils selbstständig ausgeübt.

Das Geschäft mit der Bescherung läuft gut. So gut, dass die Agentur für Arbeit nicht jeder Anfrage nachkommen kann – und manche Familien, Einzelhändler oder Marktbetreiber eine Weihnachtsmann-Abfuhr bekommen. Das liegt auch daran, dass es vergangenes Jahr noch 15 Weihnachtsmänner gab, dieses Jahr sind es bis jetzt nur zehn. Deshalb sucht die Agentur für Arbeit aktuell nach weiteren Weihnachtsmännern, damit Hannover weihnachtlich bestens versorgt ist.

Von Josina Kelz